Когда подешевеют яйца

Украинцы ждут снижения цен на яйца

В течение текущего года яйца в Украине могут подешеветь, поскольку производители значительно увеличили поголовье кур, и ближе к лету должно соответственно увеличиться производство яиц.

Такой прогноз дал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Валентин Литвинов в комментарии Новини.LIVE.

"Относительно мяса птицы и яиц — роста цен не должно быть, поскольку поголовье существенно увеличилось" , — говорит эксперт.

В связи с увеличением поголовья кур у производителей есть все основания к лету снизить цены на яйца условно до 40-50 гривен за десяток. Это с учетом инфляции и других факторов удорожания производства. Можно ожидать, что к середине весны цены на яйца снизятся.

"Но не факт, что производители снизят цены на яйца после того, как десяток яиц в прошлом году подорожал условно с 20 до 60-70 гривен. Вряд ли можно утверждать, что такая цена сейчас справедлива", — говорит Валентин Литвинов.

Напомним, по мнению специалистов Института аграрной экономики, нынешняя стоимость куриных яиц будет держаться до Пасхальных праздников, то есть до 16 апреля, когда украинцы будут праздновать дату по православному календарю. Речь идет об уровне 70,60 – 71,50 гривен за десяток.

Уменьшение цен будет происходить более ощутимо с середины апреля, поскольку перебои с электричеством из-за обстрелов до сих пор являются фактором влияния на ситуацию.

Осенью 2022 года после резкого удорожания стоимости куриных яиц на полках магазинов и вмешательства правительства в ценовую политику ценники стали немного снижаться. Однако очередные атаки по инфраструктуре поставили под угрозу такую тенденцию.

---

О том, что будет с ценами на продукты питания в 2023 году, — читайте в авторском материале Новини.LIVE.