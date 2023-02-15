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Експерт спрогнозував ціни на продукти харчування в 2023 році

15 лютого 2023 20:06
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Як зміняться ціни на продукти в 2023 році
Зниження продуктових цін чекати не варто
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Зниження продуктових цін в 2023 році чекати не варто. Але й зростання не буде значним — в межах 10-15% за рік.

Такий прогноз дав аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Валентин Літвінов у коментарі для Новини.LIVE.

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За його прогнозом, до літа традиційно дорожчатимуть овочі. Якщо, наприклад, буряк зараз коштує 10-12 гривень за кілограм, то до літа він коштуватиме 15-17 гривень. Але з новим врожаєм ціна відкотиться до 10-12 гривень.

З морквою і картоплею — та сама історія. Традиційно ціни на ці овочі ростимуть включно до червня, але з новим врожаєм ціни підуть вниз.

Ціни на свинину, яловичину і м’ясо птиці, найімовірніше, будуть стабільні. А от яйця можуть трохи подешевшати, оскільки виробники значно збільшили поголів’я курей, і ближче до літа має відповідно збільшитись виробництво яєць.

Ціни на олію і цукор протягом року, найімовірніше, зростатимуть у межах інфляції, але не на прогнозовані Національним банком 20% загального росту цін, а трохи менше. Продуктова інфляція становитиме 12-15% і не стане локомотивом споживчої інфляції.

Щодо круп — ситуація цікава. В минулому році Кабмін дозволив експорт української гречки, бо внаслідок збільшення внутрішнього попиту через пандемію Covid українські виробники різко збільшили виробництво. І виробили гречки стільки, що не було куди її продавати всередині країни. Ціни пішли вниз. Якщо влітку ціни на гречку сягали 90-100 гривень за кілограм, то станом на зараз ціни впали в середньому до 63 гривень. Далі знижуватись ціни на гречку не будуть.

Ціни на хлібо-булочні вироби й макарони протягом року будуть у межах інфляції. Якщо ціни й росли раніше, то не через нестачу зерна, а у зв’язку із проблемами енергозабезпечення. Наразі таких проблем немає. Точніше, вони є, але виробники вже пристосувались.

Виходячи з наявних економічних факторів можна прогнозувати, що 2023 рік у ціновому плані буде більш спокійний і прогнозований, ніж рік минулий.

Нагадаємо, в лютому 2023 року в українських супермаркетах доволі помітно знизилися ціни на деякі "стратегічні" продукти. Зокрема, за місяць подешевшали гречка та пшоно.

За прогнозом Національного банку, в Україні продукти харчування продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.
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Про те, що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE.

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