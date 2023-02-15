Как изменятся цены на продукты в 2023 году

Снижение продуктовых цен ждать не стоит

Снижения продуктовых цен в 2023 году ждать не стоит. Но и рост не будет значительным — в пределах 10-15% за год.

Такой прогноз дал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Валентин Литвинов в комментарии Новини.LIVE.

По его прогнозу, до лета будут традиционно дорожать овощи. Если, например, свекла сейчас стоит 10-12 гривен за килограмм, то к лету она будет стоить 15-17 гривен. Но с новым урожаем цена откатится до 10–12 гривен.

С морковью и картофелем — та же история. Традиционно цены на эти овощи будут расти включительно до июня, но с новым урожаем цены пойдут вниз.

Цены на свинину, говядину и мясо птицы, вероятнее всего, будут стабильны. А вот яйца могут немного подешеветь, поскольку производители значительно увеличили поголовье кур, и ближе к лету должно увеличиться производство яиц.

Цены на масло и сахар в течение года, вероятнее всего, будут расти в пределах инфляции, но не на прогнозируемые Национальным банком 20% общего роста цен, а поменьше. Продуктовая инфляция будет составлять 12-15% и не станет локомотивом потребительской инфляции.

Относительно круп — ситуация интересная. В прошлом году Кабмин разрешил экспорт украинской гречки, потому что в результате увеличения внутреннего спроса из-за пандемии Covid украинские производители резко увеличили производство. И произвели гречки столько, что некуда ее продавать внутри страны. Поэтому цены пошли вниз. Если летом цены на гречку достигали 90-100 гривен за килограмм, то сейчас цены упали в среднем до 63 гривен. Дальше снижаться цены на гречку не будут.

Цены на хлебобулочные изделия и макароны в течение года будут находиться в пределах инфляции. Если цены и росли раньше, то не из-за нехватки зерна, а в связи с проблемами энергообеспечения. Пока таких проблем нет. Вернее, они есть, но производители уже приспособились.

Исходя из имеющихся экономических факторов можно прогнозировать, что 2023 год в ценовом плане будет более спокоен и прогнозируем, чем год прошлый.

Напомним, в феврале 2023 года в украинских супермаркетах заметно снизились цены на некоторые "стратегические" продукты. В частности, за месяц подешевели гречка и пшено.

По прогнозу Национального банка, в Украине продукты питания будут продолжать дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.

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О том, что будет с ценами на продукты питания в 2023 году, — читайте в авторском материале Новини.LIVE.