Що буде з цінами на продукти в 2023 році

Експерт спрогнозував, від чого залежатимуть ціни на продукти харчування в 2023 році
В поточному році споживчі ціни, зокрема на продукти харчування, залежатимуть від двох факторів: обстановки на фронті та зовнішнього фінансування України. Якщо ситуація на фронті матиме позитивну динаміку для України, а зовнішні партнери не зволікатимуть з фінансовою підтримкою, то в такому випадку інфляція за результатами року складе близько 20%. Меншого рівня інфляція очікувати можна, але не варто.
Такий прогноз дав аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Валентин Літвінов у коментарі для Новини.LIVE.
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Експерт спрогнозував ціни на продукти харчування в 2023 році
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На його думку, якщо ситуація на фронті складатиметься не на користь України, то це дуже швидко може відобразитись на цінах.
Якщо ж абстрагуватися від військового фактора, то варто звернути увагу саме на економічні чинники, які визначатимуть динаміку цін, в першу чергу на продукти харчування.
За прогнозом співрозмовника Новини.LIVE, протягом року в Україні продовжуватимуть скорочуватися посівні площі та врожайність. Але цей фактор не вплине на внутрішні ціни, оскільки Україна вирощує сільськогосподарської продукції значно більше (в 5-6 разів), ніж споживає. Тож через зменшення площ максимум що може бути — це скорочення заробітків експортерів внаслідок зменшення експорту продукції сільського господарства.
Тимчасові сезонні стрибки цін можливі на продукцію тваринництва. Це може стосуватися цін на яловичину і свинину внаслідок зменшення поголів’я.
Ціни також залежатимуть від попиту. Але навряд чи протягом року варто очікувати надзвичайного росту попиту на яловичину і свинину, упевнений Валентин Літвінов.
Нагадаємо, в лютому 2023 року в українських супермаркетах доволі помітно знизилися ціни на деякі "стратегічні" продукти. За місяць подешевшали гречка та пшоно.
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Про те, що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році, — читайте в авторському матеріалі від Новини.LIVE.