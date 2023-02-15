Что будет с ценами на продукты в 2023 году

Цены на продукты продолжат расти

В текущем году потребительские цены, в частности, на продукты питания, будут зависеть от двух факторов: обстановки на фронте и внешнего финансирования Украины. Если ситуация на фронте будет иметь положительную динамику для Украины, а внешние партнеры не будут медлить с финансовой поддержкой, то в таком случае инфляция по итогам года составит около 20%. Меньшего уровня инфляции ожидать можно, но не стоит.

Такой прогноз дал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Валентин Литвинов в комментарии Новини.LIVE.

По его мнению, если ситуация на фронте будет складываться не в пользу Украины, это очень быстро может отразиться на ценах.

Если же отвлечься от военного фактора, то следует обратить внимание именно на экономические факторы, которые будут определять динамику цен, в первую очередь на продукты питания.

По прогнозу собеседника Новини.LIVE, в течение года в Украине будут продолжать сокращаться посевные площади и урожайность. Но этот фактор не повлияет на внутренние цены, поскольку Украина выращивает сельскохозяйственной продукции гораздо больше (в 5-6 раз), чем потребляет. Поэтому из-за уменьшения площадей максимум возможного — это сокращение заработков экспортеров вследствие уменьшения экспорта продукции сельского хозяйства.

Временные сезонные скачки цен возможны на продукцию животноводства. Это может касаться цен на говядину и свинину в результате уменьшения поголовья.

Цены также будут зависеть от спроса. Но вряд ли в течение года следует ожидать чрезвычайного роста спроса на говядину и свинину, уверен Валентин Литвинов.

Напомним, в феврале 2023 года в украинских супермаркетах заметно снизились цены на некоторые "стратегические" продукты. За месяц подешевели гречка и пшено.

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О том, что будет с ценами на продукты питания в 2023 году, — читайте в авторском материале от Новини.LIVE.