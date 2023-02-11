Авторинок в Україні — експерти назвали найпопулярніші дизельні авто

Експерти назвали найпопулярніші дизельні авто в Україні
Експерти назвали найпопулярніші дизельні автомобілі, куплені в Україні, за підсумками січня 2023 року. Частка таких нових авто сягнула майже 22% (677 нових авто) від усіх машин, придбаних українцями.
Рейтинг популярних моделей на дизелі за підсумками продажів нових авто склав портал Аuto.ria.
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Які машини обирали українці
Як зазначають експерти, авто з дизельними двигунами в країні обігнали тільки бензинові легковики. Частка останніх становить 51,5% (1611 нових автівок).
Рейтинг популярних моделей виглядає так:
- Toyota Land Cruiser Prado: 86 нових авто;
- BMW X5: 72 нових авто;
- Renault Express: 66 нових авто;
- Toyota Land Cruiser: 57 нових авто;
- Mercedes-Benz GLS: 49 нових авто;
- BMW X6: 46 нових авто; та Skoda Kodiaq: 46 нових авто;
- Mercedes-Benz GLE: 31 нових авто;
- BMW X7: 24 нових авто;
- Lexus LX: 21 нових авто;
- Citroen C5 Aircross: 16 нових авто; а також Hyundai Santa Fe: (16 од.); та Hyundai Staria (16 од.).
Більше про авто
Нагадаємо, в країні у січні на ринку електромобілів продажі зросли удвічі порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Так, за місяць автопарк поповнився на близько 1,3 тис. електрокарів.
На думку аналітиків, на автомобільному ринку в 2023 році ситуація безпосередньо залежатиме від перебігу подій на фронті, що впливатиме на загальний стан економіки. Проте експерти переконані, що спостерігатиметься уповільнення зростання.
Також ми писали, що в Україні ринок автострахування реформують. Зокрема, збільшаться суми страхових виплат у разі аварій, розшириться список транспортних засобів, які обов’язково потребуватимуть страхування, зміняться терміни розгляду заяви про страхову виплату.