Авторынок в Украине - эксперты назвали популярные дизельные авто

Эксперты назвали самые популярные дизельные авто в Украине
Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили, купленные в Украине, по итогам января 2023 года. Доля таких новых авто достигла почти 22% (677 новых автомобилей) от всех машин, приобретенных украинцами.
Рейтинг популярных моделей на дизеле по итогам продаж новых авто составил портал Auto.ria.
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Какие машины выбирали украинцы
Как отмечают эксперты, авто с дизельными двигателями в стране обогнали только бензиновые легковушки. Доля последних составляет 51,5% (1611 новых автомобилей).
Рейтинг популярных моделей выглядит так:
- Toyota Land Cruiser Prado: 86 новых автомобилей;
- BMW X5: 72 новых авто;
- Renault Express: 66 новых авто;
- Toyota Land Cruiser: 57 новых авто;
- Mercedes-Benz GLS: 49 новых автомобилей;
- BMW X6: 46 новых авто; и Skoda Kodiaq: 46 новых авто;
- Mercedes-Benz GLE: 31 новых автомобилей;
- BMW X7: 24 новых авто;
- Lexus LX: 21 новых авто;
- Citroen C5 Aircross: 16 новых авто; а также Hyundai Santa Fe: (16 ед.); и Hyundai Staria (16 ед.).
Больше об авто
Напомним, в стране в январе на рынке электромобилей продажи выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, за месяц автопарк пополнился около 1,3 тыс. электрокаров.
По мнению аналитиков, на автомобильном рынке в 2023 году ситуация будет напрямую зависеть от хода событий на фронте, что будет влиять на общее состояние экономики. Однако эксперты убеждены, что будет наблюдаться замедление роста.
Также мы писали, что в Украине рынок автострахования будет реформирован. В частности, увеличатся суммы страховых выплат в случае аварий, расширится список транспортных средств, которые обязательно будут нуждаться в страховании, изменятся сроки рассмотрения заявления о страховой выплате.