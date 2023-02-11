Авторынок в Украине - эксперты назвали популярные дизельные авто

Доля таких новых авто достигла почти 22%

Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили, купленные в Украине, по итогам января 2023 года. Доля таких новых авто достигла почти 22% (677 новых автомобилей) от всех машин, приобретенных украинцами.

Рейтинг популярных моделей на дизеле по итогам продаж новых авто составил портал Auto.ria.

Какие машины выбирали украинцы

Как отмечают эксперты, авто с дизельными двигателями в стране обогнали только бензиновые легковушки. Доля последних составляет 51,5% (1611 новых автомобилей).

Рейтинг популярных моделей выглядит так:

Toyota Land Cruiser Prado: 86 новых автомобилей; BMW X5: 72 новых авто; Renault Express: 66 новых авто; Toyota Land Cruiser: 57 новых авто; Mercedes-Benz GLS: 49 новых автомобилей; BMW X6: 46 новых авто; и Skoda Kodiaq: 46 новых авто; Mercedes-Benz GLE: 31 новых автомобилей; BMW X7: 24 новых авто; Lexus LX: 21 новых авто; Citroen C5 Aircross: 16 новых авто; а также Hyundai Santa Fe: (16 ед.); и Hyundai Staria (16 ед.).

Больше об авто

Напомним, в стране в январе на рынке электромобилей продажи выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, за месяц автопарк пополнился около 1,3 тыс. электрокаров.

По мнению аналитиков, на автомобильном рынке в 2023 году ситуация будет напрямую зависеть от хода событий на фронте, что будет влиять на общее состояние экономики. Однако эксперты убеждены, что будет наблюдаться замедление роста.

Также мы писали, что в Украине рынок автострахования будет реформирован. В частности, увеличатся суммы страховых выплат в случае аварий, расширится список транспортных средств, которые обязательно будут нуждаться в страховании, изменятся сроки рассмотрения заявления о страховой выплате.