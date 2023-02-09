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В Україні різко підскочив попит на електрокари: останні дані ринку

9 лютого 2023 13:20
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Авторинок в Україні — які українці купують електрокари
За місяць автопарк поповнився на близько 1,3 тис. од.
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні у січні на ринку електромобілів продажі зросли удвічі порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Так, за місяць автопарк поповнився на близько 1,3 тис. електрокарів.

Про це свідчать дані Укравтопрому.

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Які електрокари були популярні

За цією інформацією, з усіх зареєстрованих за січень
транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення 97% становили легкові авто, близько 3% — комерційні, а також був один автобус. З-поміж них частка нових авто у реєстраціях BEV становила 23% проти 20% у січні минулого року.

Лідирував за популярністю серед електрокарів у січні вперше Volkswagen ID.4. Так, українську реєстрацію отримали 275 таких автомобілів — 130 нових та 145 вживаних.

На другому місці — Nissan Leaf з результатом 171 шт. (2 нових та 169 вживаних).

На третьому — Tesla Model 3 у кількості 108 електрокарів, серед них всі вже були вживані.

Четверта за популярністю модель — Dong  Feng (Honda) M-NV — 104 шт. (41 нових та 63 вживаних), а п'ята — Tesla Model Y — 64 шт. (1 нове авто).

Стосовно електричних комерційних авто лідирував Renault Kangoo Z.E. — 16 од. (усі вживані).

Більше про авто

Українцям дали можливість розмитнювати ввезені в країну автомобілі швидше. Тепер це можна робити за допомогою мобільного застосунку державних послуг "Дія". Передбачено нову систему розрахунку митного збору за розмитнення транспортних засобів. Щоб дізнатися вартість, у застосунку потрібно ввести деякі характеристики автівки.

Минулого року ввезли 534,8 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією. Показник на 60% менше за результат 2021 року. Аналітики зазначають, що число ввезених автомобілів на іноземній реєстрації майже подібне до кількості у 2020 році, коли діяли суворі коронавірусні обмеження.

Українці у 2022 році переважно обирали вживані автомобілі за ціною до 4 тис. доларів США (частка — 66%). Машинами вартістю від 10 тис. до 15 тис. доларів цікавилися 11,17%, а ціною понад 30 тис. доларів — лише 5%.

Нагадаємо, торік санкції похитнули не тільки автомобільну галузь росії, а й Білорусі. На ринку стався рекордний обвал за всю історію — продажі впали майже втричі.

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