Збитки агросектору від війни — експерти озвучили суму

У трактор влучила ракета у Харківській області. Фото: пресслужба Нацполіції

Експерти підрахували суму збитків, завданих агропромисловому комплексу від повномасштабної війни з Росією. Найбільше постраждала сільськогосподарська техніка.

Такі дані наводять аналітики проєкту KSE Institute "Росія заплатить".

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Деталі підрахунків

Станом на квітень 2023 року сума прямих збитків, завданих агропромисловому комплексу за рік повномасштабної війни сягає 8,7 млрд доларів.

Найбільша категорія за збитками — пошкодження та руйнування сільськогосподарської техніки. Такої налічується майже 110 тис. одиниць. Втрати виробників оцінюють у понад 4,7 млрд доларів.

Друга категорія за кількістю збитків — знищення та крадіжка виробленої агропродукції. Обсяг оцінюють у понад 4 млн тонн. Сукупна вартість — 1,9 млрд доларів.

Суттєвих втрат зазнала також інфраструктура для зберігання аграрної продукції. Загальна місткість зруйнованих зерносховищ сягає 8,2 млн тонн продукції, а пошкоджених — 3,25 млн тонн. Відновлення оцінюють у близько 1,3 млрд доларів.

Регіонально найбільших збитків зазнала агросфера у Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, за словами прем’єра Дениса Шмигаля, країні потрібно на повне розмінування територій після бойових дій 37,4 мільярда доларів. Такі попередні оцінки Світового банку.

Також ми писали, що Світовий банк презентував оновлений звіт, в якому досліджено завдану шкоду, збитки та потреби відновлення України, спричинені повномасштабним вторгненням росії. Відповідно до оцінки, на відновлення України потрібно 411 млрд доларів.