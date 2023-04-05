Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В уряді розповіли, скільки коштів потребує Україна на розмінування територій arrow

В уряді розповіли, скільки коштів потребує Україна на розмінування територій

5 квітня 2023 09:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Розмінування територій — в уряді назвали суму
Україну підтримує низка країн у питанні гуманітарного розмінування
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Україні потрібно на повне розмінування територій після бойових дій 37,4 мільярда доларів. Такі попередні оцінки Світового банку.

Про це розповів прем’єр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

Читайте також:

Яка зараз ситуація з розмінуванням

За словами глави уряду, потреби на 2023 рік сягають 397 мільйонів доларів. При цьому Україну підтримує низка країн у питанні гуманітарного розмінування. Головно йдеться про держави Європейського Союзу, Сполучені Штати, Канаду та Японію.

Шмигаль зазначив, що на розмінування зараз є в розпорядженні 16 мільйонів доларів міжнародної технічної допомоги. Також існують попередні домовленості про залучення ще 73 мільйонів доларів.

Варто додати, що за словами президента Володимира Зеленського, в Україні площа "мінного забруднення" сягає 170 тис. км², тобто більше чверті загальної території.

На деокупованих територіях такі роботи стають однією з першочергових завдань місцевих військових адміністрацій. Особливу небезпеку становлять міни-пастки, які росіяни позалишали у будівлях.

Нагадаємо, Світовий банк презентував оновлений звіт, в якому досліджено завдану шкоду, збитки та потреби відновлення України, спричинені повномасштабним вторгненням росії. Відповідно до оцінки, на відновлення України потрібно 411 млрд доларів. 

Також ми писали, що у ДТЕК підрахували суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 млрд доларів.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB