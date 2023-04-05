Розмінування територій — в уряді назвали суму

Україну підтримує низка країн у питанні гуманітарного розмінування

Україні потрібно на повне розмінування територій після бойових дій 37,4 мільярда доларів. Такі попередні оцінки Світового банку.

Про це розповів прем’єр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

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Яка зараз ситуація з розмінуванням

За словами глави уряду, потреби на 2023 рік сягають 397 мільйонів доларів. При цьому Україну підтримує низка країн у питанні гуманітарного розмінування. Головно йдеться про держави Європейського Союзу, Сполучені Штати, Канаду та Японію.

Шмигаль зазначив, що на розмінування зараз є в розпорядженні 16 мільйонів доларів міжнародної технічної допомоги. Також існують попередні домовленості про залучення ще 73 мільйонів доларів.

Варто додати, що за словами президента Володимира Зеленського, в Україні площа "мінного забруднення" сягає 170 тис. км², тобто більше чверті загальної території.

На деокупованих територіях такі роботи стають однією з першочергових завдань місцевих військових адміністрацій. Особливу небезпеку становлять міни-пастки, які росіяни позалишали у будівлях.

Нагадаємо, Світовий банк презентував оновлений звіт, в якому досліджено завдану шкоду, збитки та потреби відновлення України, спричинені повномасштабним вторгненням росії. Відповідно до оцінки, на відновлення України потрібно 411 млрд доларів.

Також ми писали, що у ДТЕК підрахували суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 млрд доларів.