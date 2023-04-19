Убытки агросектора от войны — эксперты озвучили сумму

В трактор попала ракета в Харьковской области. Фото: пресс-служба Нацполиции

Эксперты подсчитали сумму ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу от полномасштабной войны с Россией. Больше всего пострадала сельскохозяйственная техника.

Такие данные приводят аналитики проекта KSE Institute "Россия заплатит".

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Детали подсчетов

По состоянию на апрель 2023 года сумма прямого ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу за год полномасштабной войны, достигает 8,7 млрд долларов.

Самая большая категория по ущербу — повреждение и разрушение сельскохозяйственной техники. Такой насчитывается около 110 тыс. единиц. Потери производителей оценивают более чем в 4,7 млрд долларов.

Вторая категория по количеству убытков — уничтожение и кража производимой агропродукции. Объем оценивают более чем в 4 млн тонн. Совокупная стоимость — 1,9 млрд долларов.

Существенные потери понесла также инфраструктура для хранения аграрной продукции. Общая емкость разрушенных зернохранилищ достигает 8,2 млн тонн продукции, а поврежденных — 3,25 млн тонн. Восстановление оценивается в около 1,3 млрд долларов.

Регионально наибольший ущерб понесла агросфера в Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Напомним, по словам премьера Дениса Шмыгаля, стране нужно на полное разминирование территорий после боевых действий 37,4 миллиарда долларов. Таковы предварительные оценки Всемирного банка.

Также мы писали, что Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследованы причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины, вызванные полномасштабным вторжением России. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.