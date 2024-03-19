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Эксперты подсчитали ущерб РФ от атак дронов на НПЗ — сколько нефти потеряла страна-агрессор

19 марта 2024 10:07
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В Gunvor заявили, что украинские дроны остановили переработку 600 тысяч баррелей российской нефти
Горящий нефтеперерабатывающий завод. Фото: forbes.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Около 600 тысяч баррелей нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя в результате ударов украинских беспилотников. Недавние атаки на НПЗ страны-агрессора ощутил на себе рынок: активно росли фьючерсы на дизельное топливо и бензин.

Ущерб от атак дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы оценил генеральный директор одного из крупнейших энергетических трейдеров Gunvor Group Торбьерн Торнквист. Его слова приводит Bloomberg.

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"Это важно, потому что, очевидно, это сразу же ударит по экспорту дистиллятов. Так что это, вероятно, сократит экспорт на пару сотен тысяч баррелей", — сказал Торнквист.

Удары дронов на выходных поразили несколько заводов в России, некоторые дроны избивали по заводам, расположенным в глубине РФ. В результате фьючерсы на дизельное топливо росли четыре сессии подряд, а фьючерсы на бензин — шесть.

Сколько потеряла Россия от атак на НПЗ

Между тем, по оценкам одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase, в результате украинских атак российские нефтеперерабатывающие мощности потеряли около 900 тысяч баррелей. Эксперты отмечают, что на восстановление работы предприятий может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев. Кроме того, удары по НПЗ привели к увеличению мировых цен на нефть в среднем на 4 доллара.

По словам Торнквиста, рынки сырой нефти в большинстве находятся в равновесии и без значительных ценовых колебаний. Глава Gunvor Group также добавил, что в этом году поставки нефти из США, вероятно, вырастут примерно вдвое по сравнению с темпами 2023 года, составившими от 700 тысяч до 800 тысяч баррелей в день. Однако, по его словам, рост предложения нефти в странах, не входящих в ОПЕК, скорее всего, останется на прежнем уровне в текущем году.

Напомним, турецкий нефтяной терминал Dörtyol, управляемый компанией Global Terminal Services (GTS), больше не будет принимать российскую нефть. Решение было принято на фоне ужесточения санкций со стороны США.

Также мы писали, что ЕС не может запретить весь российский алюминий. Алюминиевая продукция из РФ могла войти в 13 пакет санкций ЕС против России, принятый в феврале, но этого так и не произошло.

убытки
война
завод
НПЗ
нефть
Россия

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