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Експерти покращили прогноз світової економіки — на скільки зросте глобальний ВВП

4 травня 2024 09:57
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Організація економічного співробітництва та розвитку покращила прогноз світової економіки
Офіс Світового Банку. Фото: investopedia.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Організація економічного співробітництва та розвитку покращила свій прогноз для світової економіки. За підсумками поточного року глобальний ВВП може збільшитись на 3,1 відсотка, повідомила організація. У попередньому прогнозі, складеному у лютому, передбачалося зростання на рівні 2,9 відсотка.

Дані Організації економічного співробітництва та розвитку публікують Deutsche Welle.

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Як зросте ВВП країн у 2024 році

ОЕСР стверджує, що основним двигуном зростання світової економіки у 2024 році будуть США. Прогнозується, що там ВВП зросте на 2,6%, що значно перевищує попередні прогнози на 0,5%.

У той час як економіку Німеччини очікує лише помірне зростання на 0,2 відсотка, що на 0,1 процентного пункту нижче, ніж було передбачено у лютневому прогнозі ОЕСР. У межах усієї єврозони організація очікує темпи економічного зростання на рівні 0,7 відсотка, що на 0,1 вище, ніж передбачалося раніше.

Крім того, ОЕСР покращила прогнози щодо зростання ВВП Китаю, Індії та Росії. Очікується, що зростання російської економіки у 2024 році становитиме 2,6 відсотка, тоді як у лютому було прогнозовано 1,8 відсотка. Економіка Китаю може зрости на 4,9 відсотка, що також вище за попередній прогноз у 4,7 відсотка.

Загалом у доповіді ОЕСР йдеться про "обережний оптимізм" у світовій економіці. Однак ризики, як і раніше, залишаються ризики пов'язані з серйозною геополітичною напруженістю, особливо у сферах енергетики та фінансових ринків.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) радять не поспішати виходити на пенсію у 60 років. Так, у разі продовження роботи у майбутньому можна буде отримати значно більші суми виплат.

Крім того, ми писали, що з'явились вакансії для українців на складі одягу та взуття Adidas у Чехії. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, доплату за понаднормову роботу і безкоштовні обіди. Ставка — 149 чеських крон на годину (252 грн). Вакансія актуальна для чоловіків та жінок від 18 до 55 років.

США
Німеччина
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ВВП
Індія
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економіка
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