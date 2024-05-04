Організація економічного співробітництва та розвитку покращила прогноз світової економіки

Офіс Світового Банку. Фото: investopedia.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Організація економічного співробітництва та розвитку покращила свій прогноз для світової економіки. За підсумками поточного року глобальний ВВП може збільшитись на 3,1 відсотка, повідомила організація. У попередньому прогнозі, складеному у лютому, передбачалося зростання на рівні 2,9 відсотка.

Дані Організації економічного співробітництва та розвитку публікують Deutsche Welle.

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Як зросте ВВП країн у 2024 році

ОЕСР стверджує, що основним двигуном зростання світової економіки у 2024 році будуть США. Прогнозується, що там ВВП зросте на 2,6%, що значно перевищує попередні прогнози на 0,5%.

У той час як економіку Німеччини очікує лише помірне зростання на 0,2 відсотка, що на 0,1 процентного пункту нижче, ніж було передбачено у лютневому прогнозі ОЕСР. У межах усієї єврозони організація очікує темпи економічного зростання на рівні 0,7 відсотка, що на 0,1 вище, ніж передбачалося раніше.

Крім того, ОЕСР покращила прогнози щодо зростання ВВП Китаю, Індії та Росії. Очікується, що зростання російської економіки у 2024 році становитиме 2,6 відсотка, тоді як у лютому було прогнозовано 1,8 відсотка. Економіка Китаю може зрости на 4,9 відсотка, що також вище за попередній прогноз у 4,7 відсотка.

Загалом у доповіді ОЕСР йдеться про "обережний оптимізм" у світовій економіці. Однак ризики, як і раніше, залишаються ризики пов'язані з серйозною геополітичною напруженістю, особливо у сферах енергетики та фінансових ринків.

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