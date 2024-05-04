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Зарплата від 40 000 грн — на складі Adidas у Чехії є вакансії для українців

4 травня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії на підприємствах Чехії для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Працівниця складу звіряє товар. Фото ілюстративне: bizjournals.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

З'явились вакансії для українців на складі одягу та взуття Adidas у Чехії. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, доплату за понаднормому роботу і безкоштовні обіди. Ставка — 149 чеських крон на годину (252 грн). Вакансія актульна для чоловіків та жінок від 18 до 55 років. Можна працювати без досвіду роботи та знання мови. 

Відповідна вакансія з'явилась у Facebook-групі "Робота за кордоном" у п'ятницю, 3 травня.

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Обов'язки працівника складу Adidas

В описі вакансії зазначено, що склад одягу та взуття знаходиться у місті Хеб, на заході Чехії. 

Працівники займаються комплектуванням і пакуванням товару.  Для роботи потрібно вивчити асортимент продукції, розміри одягу, взуття та інші характеристики товару, розібратись зі схемою розміщення позицій на складі. 

Перед виходом на роботу всі працівники проходять безкоштовний медичний огляд. 

Графік роботи, заробітна плата й житлове питання 

Робітник може працювати 5 або 6 днів на тиждень. Тривалість зміни — 8 годин. На підприємстві є ранкові (з 06:00 до 14:00) та денні (з 14:00 до 22:00) зміни. 

Соціальні гарантії: за відпрацьований календарний рік — відпустка 5 тижнів, якщо ви не берете відпустку — роботодавець виплачує грошову компенсацію. Лікарняний оплачується частково (60%). 

Житло — платне, 3 500 крон/міс. (близько 6 000 грн). У кімнаті живуть 2-4 людини, сімейні пари поселяються в окремі кімнати. 

Доїзд на підприємтсво — безкоштовний. Також працедавець обіцяє забезпечити працівника робочим одягом.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на пакуванні шоколодок у столиці Угорщини Будапешті. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом, харчуванням і платити від 2 800 євро щомісяця.

Раніше ми писали, що на виробництві Starbucks у Польщі потрібні працівники, які пакуватимуть паперові стаканчики та сортуватимуть за кольорами кришечки. Зарплата — від 53 до 70 тисяч гривень.

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