Пенсії в Україні — ПФУ порадив відмовитись від виплат

Чоловік пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) радять не поспішати виходити на пенсію у 60 років. Так, у разі продовження роботи — у майбутньому можна буде отримати значно більші суми виплат.

Про це розповіли представники ПФУ.

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Право виходу на пенсію

Як зазначають у фонді, право на вихід на пенсію за віком є особистою справою кожної людин, тому може відмовитися від пенсії та скористатися фінансовою вигодою.

Так, під час пізнього виходу на пенсію, її призначають потім з урахуванням отриманого страхового стажу на дату звернення за призначенням виплати. Тобто, пенсійні виплати будуть більші.

Це передбачено Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як можуть зрости пенсії

Відповідно до українського законодавства, у разі більш пізнього виходу на пенсію, її розмір зміниться у бік підвищення так:

0,5% — принесе кожен повний місяць стажу, починаючи з місяця, що йде за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відтермінування виходу на пенсію на термін до 60-ти місяців;

0,75% — гарантує кожен повний місяць стажу, починаючи з місяця, що йде за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відтермінування виходу на пенсію на термін більш ніж 60 місяців.

Таким чином, під час відтермінування пенсії на менше ніж п'ять років розмір пенсійної виплати зросте на 6% за кожен рік. Два роки — 12%, три — 18%. Шість років додаткового страхового стажу підвищать виплату на 54%.

Важливим є те, що для збільшення пенсії зараховують тільки повні місяці роботи.

Як відтермінувати вихід на пенсію

Громадяни, які бажають скористатися правом відтермінування виходу на пенсію повинні обов’язково звернутися в орган Пенсійного фонду, інакше — її можуть призначити автоматично, якщо є оцифрований варіант трудової книжки, і всі необхідні для призначення пенсії дані є в Реєстрі застрахованих осіб.

У разі, якщо трудову книжку не оцифровано і вичерпних даних про страховий стаж немає в Реєстрі, а громадянин продовжує працювати і не звертався за призначенням пенсії, то вважатиметься, що він виявив бажання вийти на пенсію пізніше.

Водночас, для призначення пенсії під час її відтермінування, треба звернутися у Пенсійний фонд. Виплати будуть призначені:

з дати, наступної за останнім днем місяця, коли було набуто повний місяць стажу (зокрема, сумарно, коли неповні місяці підсумуються), якщо звернутися не пізніше, ніж за три місяці з такої дати;

з дати звернення, якщо звернутися пізніше трьох місяців після останнього дня місяця, коли було набуто повний місяць стажу.

Що ще варто знати

Раніше у Пенсійному фонді розповіли про деталі фінансування виплат у соцсфері у квітні 2024 року. На це спрямували 68,6 млрд грн.

Також в Україні на законодавчому рівні змінили умови для нарахування пенсійних виплат. Зокрема, збільшилась кількість причин для припинення виплати грошей.