Организация экономического сотрудничества и развития улучшила прогноз мировой экономики

Офис Всемирного банка. Фото: investopedia.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Организация экономического сотрудничества и развития улучшила свой прогноз для мировой экономики. По итогам этого года глобальный ВВП может увеличиться на 3,1 процента, сообщила организация. В предварительном прогнозе, составленном в феврале, предполагался рост на уровне 2,9 процента.

Данные Организации экономического сотрудничества и развития публикуют Deutsche Welle.

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ОЭСР утверждает, что основным двигателем роста мировой экономики в 2024 году будут США. Прогнозируется, что там ВВП вырастет на 2,6%, что значительно превышает предыдущие прогнозы на 0,5%.

В то время как экономику Германии ожидает лишь умеренный рост на 0,2 процента, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем было предусмотрено в февральском прогнозе ОЭСР. В рамках всей еврозоны организация ожидает темпы экономического роста на уровне 0,7 процента, что на 0,1 выше, чем предполагалось ранее.

Кроме того, ОЭСР улучшила прогнозы по росту ВВП Китая, Индии и России. Ожидается, что рост российской экономики в 2024 году составит 2,6 процента, в то время как в феврале было прогнозировано 1,8 процента. Экономика Китая может вырасти на 4,9 процента, что также выше предыдущего прогноза в 4,7 процента.

В докладе ОЭСР говорится об "осторожном оптимизме" в мировой экономике. Однако риски по-прежнему остаются рисками, связанными с серьезной геополитической напряженностью, особенно в сферах энергетики и финансовых рынков.

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