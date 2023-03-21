Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Лідер за подорожчанням: експерти пояснили зростання ціни на популярний овоч arrow

Лідер за подорожчанням: експерти пояснили зростання ціни на популярний овоч

21 березня 2023 11:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на продукти — чому дорожчає цибуля
Вартість української цибулі зросла у 2,5 разу
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На полицях українських магазинів упродовж року подорожчало багато продуктів. Несподіванкою для жителів аграрної країни стало суттєве зростання у вартості овочів, особливо цибулі.

Про причини різкого подорожчання розповів ЗМІ економіст Олег Пендзин.

Читайте також:

Чому подорожчала цибуля

Так, за рік вартість української цибулі зросла у 2,5 раза, ставши лідером серед овочів за рівнем подорожчання. Лунають прогнози, що невелике зростання цін на цибулю спостерігатиметься до літа через традиційну сезонність.

Як зазначив економіст Олег Пендзин, зростання ціни можна назвати об’єктивним у певній мірі, оскільки 35% українського ринку цибулі припадає на Херсонську область.

"2022 і 2023 роки є достатньо специфічними… Ми мали ситуацію, коли на внутрішньому ринку виник дефіцит, який почав заповнюватися цибулею з інших країн (зокрема, з Польщі, Єгипту), і от в нас створилася ситуація, коли об’єктивно через дефіцит, що виник, різко пішла вгору ціна, яка на сьогодні є абсолютним лідером серед овочів", — пояснив він.

Пендзин попереджає, що ціни на цибулю продовжать зростати до нового врожаю.

"Надходження цибулі українського виробництва з відкритого ґрунту, можливо, буде трошки пізніше, десь влітку. До літа ми будемо чітко сидіти на імпорті, чітко будемо залежні від того", додав експерт.

За інформацією порталу Мinfin, цибулю ріпчасту у супермаркетах продають за 56-70 грн за кілограм, цибулю синю — за 48-60 грн за кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчають деякі продукти. Ціни можуть підскочити до 20%.

Раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Ексклюзив

12:29ЗСУ розпочинають деокупацію Криму: експерт пояснив потужну бавовну в Джанкої

Новина з відео

12:27Собака, яку переїхав Mercedes в Одесі, має знову лягти на операційний стіл: подробиці

12:20 Лубінець розповів, на якому етапі розслідування скандалу у психіатричній лікарні у Дніпрі

12:20 Росіяни витратять мільярди рублів на пропаганду серед дітей в окупації

Новина з відео

12:18 Співачка, яку захейтили у TikTOK за композицію "Гопак", прокоментувала скандал

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:03 Найенергетичніший період у 2023 році: як залучити успіх на молодик у березні

Новина з відео

11:57 Поліція показала, як вивозила жінок і дітей із прифронтової Авдіївки

11:54 Сидорчук та Караваєв розповіли, що зроблять із Забарним на зборах перед матчем з Англією

Новина з фото

11:48 Офіс генпрокурора повідомив про підозру екскомандиру кримського "Беркуту"

Новина з фото

11:48 На міжнародній автодорозі Одеса — Бухарест величезний затор

Ексклюзив

12:29ЗСУ розпочинають деокупацію Криму: експерт пояснив потужну бавовну в Джанкої

Новина з відео

12:27Собака, яку переїхав Mercedes в Одесі, має знову лягти на операційний стіл: подробиці

Новина з відео

12:18 Співачка, яку захейтили у TikTOK за композицію "Гопак", прокоментувала скандал

Новина з відео

12:03 Найенергетичніший період у 2023 році: як залучити успіх на молодик у березні

Новина з відео

11:57 Поліція показала, як вивозила жінок і дітей із прифронтової Авдіївки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:37 У Кувейті стався масовий розлив нафти: на заході країни оголосили надзвичайний стан

Новина з відео

11:30 Хабарники у формі: деталі скандальної корупційної справи на Одещині

Новина з відео

11:08 Рятувальна операція тривалістю в шість годин: на Одещині чоловік впав в колодязь

Новина з відео

10:50 Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування за кілька годин

Новина з відео

22:04 У Криму чутно вибухи та постріли: що відомо

Ексклюзив

12:29ЗСУ розпочинають деокупацію Криму: експерт пояснив потужну бавовну в Джанкої

Ексклюзив

09:00З Японії до деокупованого Іванкова передали 100 засобів реабілітації: фоторепортаж

Ексклюзив

07:40Конфіскація російських активів: Гетманцев пояснив, що належало рф і як це відбирає Україна

Новина з фото

06:40 Виконавцю ролі Сіріуса Блека у Гаррі Поттері — 65: ТОП-7 улюблених фільмів кінозірки

06:23Призначення субсидій на літо: чому частина пенсіонерів втратить допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:25 Проміняли спортивну кар'єру на шоу-бізнес: зірки з медалями на полиці

Новина з фото

20:16Мінна небезпека у Харківській області: за тиждень у регіоні травмувались п'ятеро людей

Ексклюзив

19:30Весняна Одеса: квітучий парк Перемоги через об'єктив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 Від зйомок у павільйоні до Білого дому: цікаві факти про серіал "Тед Лассо"

Ексклюзив

18:09Роковини анексії Криму: чому мовчали українські гармати

Актуальне по темі

None 21 Березень 12:27

Собака, яку переїхав Mercedes в Одесі, має знову лягти на операційний стіл: подробиці

None 21 Березень 12:20

Лубінець розповів, на якому етапі розслідування скандалу у психіатричній лікарні у Дніпрі

None 21 Березень 12:20

Росіяни витратять мільярди рублів на пропаганду серед дітей в окупації

None 21 Березень 12:17

Співачка, яку захейтили у TikTOK за композицію "Гопак", прокоментувала скандал

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB