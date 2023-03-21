Ціни на продукти — чому дорожчає цибуля

Вартість української цибулі зросла у 2,5 разу

На полицях українських магазинів упродовж року подорожчало багато продуктів. Несподіванкою для жителів аграрної країни стало суттєве зростання у вартості овочів, особливо цибулі.

Про причини різкого подорожчання розповів ЗМІ економіст Олег Пендзин.

Чому подорожчала цибуля

Так, за рік вартість української цибулі зросла у 2,5 раза, ставши лідером серед овочів за рівнем подорожчання. Лунають прогнози, що невелике зростання цін на цибулю спостерігатиметься до літа через традиційну сезонність.

Як зазначив економіст Олег Пендзин, зростання ціни можна назвати об’єктивним у певній мірі, оскільки 35% українського ринку цибулі припадає на Херсонську область.

"2022 і 2023 роки є достатньо специфічними… Ми мали ситуацію, коли на внутрішньому ринку виник дефіцит, який почав заповнюватися цибулею з інших країн (зокрема, з Польщі, Єгипту), і от в нас створилася ситуація, коли об’єктивно через дефіцит, що виник, різко пішла вгору ціна, яка на сьогодні є абсолютним лідером серед овочів", — пояснив він.

Пендзин попереджає, що ціни на цибулю продовжать зростати до нового врожаю.

"Надходження цибулі українського виробництва з відкритого ґрунту, можливо, буде трошки пізніше, десь влітку. До літа ми будемо чітко сидіти на імпорті, чітко будемо залежні від того", — додав експерт.

За інформацією порталу Мinfin, цибулю ріпчасту у супермаркетах продають за 56-70 грн за кілограм, цибулю синю — за 48-60 грн за кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчають деякі продукти. Ціни можуть підскочити до 20%.

Раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.