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Эксперты предупредили о весеннем подорожании некоторых продуктов

27 марта 2023 09:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — эксперты предупредили о весеннем подорожании продуктов
Эксперты прогнозируют подорожание молочной продукции, свинины, огурцов и помидоров
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине этой весной снова могут измениться цены на полках магазинов в сторону увеличения. Эксперты прогнозируют подорожание молочной продукции, свинины, огурцов и помидоров.

Об этом рассказал аналитик Центра исследований продовольствия Киевской школы экономики Павел Мартышев, пишет Оbozrevatel.

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Причины подорожания

Как пояснил эксперт, цены на овощи в стране повышаются, прежде всего, из-за проблем тепличных хозяйств, которые сталкиваются с высокой стоимостью энергоносителей. Недостаток помидоров и огурцов связан с оккупацией Херсонщины, где традиционно много выращивалось овощей.

"Цены на огурцы и помидоры растут, поскольку есть проблема с тепличными хозяйствами. Очень высокая цена газа, электроэнергии — это все дает эффект повышения себестоимости. Еще одна проблема. На Херсонщине очень много выращивалось овощей, особенно в районе Новой Каховки", — заметил он.

Кроме того, на подорожание ряда продуктов влияет продовольственная инфляция.

Что может подешеветь

Другие цены на овощи, в частности, картофель и капусту, особенно не повышаются, ведь в стране есть запасы этих продуктов.

При этом ближе к лету могут подешеветь куриное мясо и яйца, поскольку поголовье кур постепенно восстановится. Должны упасть цены на муку, хлеб и гречку.

Что касается свинины, то ее удорожание связано с ростом стоимости кормов. Этот же фактор повлияет на формирование цен на молочные продукты.

"Свинина будет дорожать, потому что дорогие корма. Тем более у нас будет мало фуражных культур в этом году, мало кукурузы, которой мы кормим свиней. Опять же овощи, мясная группа и молочка будут дорожать, а не будут повышаться в цене — мука, хлеб и гречка", резюмировал Павел Мартышев.

Что еще стоит знать

Напомним, за год стоимость украинского лука выросла в 2,5 раза, он стал лидером среди овощей по уровню удорожания. Звучат прогнозы, что небольшой рост цен на лук будет наблюдаться до лета из-за традиционной сезонности.

В Украине перед Пасхой, которая в этом году приходится на 16 апреля, подорожают некоторые продукты, в том числе яйца. Цены могут подскочить до 20%, отмечают специалисты.

Ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году. Продукты питания все-таки продолжат дорожать и в 2024 году. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.

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