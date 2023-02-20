Ціни на пальне — експерти розповіли, чи варто запасатися водіям талонами

Експерти розповіли, чи варто запасатися водіям талонами на пальне
В Україні на паливному ринку спостерігається перенасичення і є тенденції до зниження цін. Відтак, водіям немає потреби запасатися талонами на пальне.
Про це розповів директор мережі автозаправних станцій ОККО Василь Даниляк під час телемарафону "Єдині новини".
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Ситуація на ринку пального
Так, за словами керівника мережі, останнім часом спостерігається тренд до зниження цін на бензин, дизель. Причиною цього є те, що трейдери у попередні місяці запасалися нафтопродуктами.
"Протягом грудня та січня трейдери на тлі очікування дефіциту в Європі через вплив ембарго на російську нафту завезли в Україну багато палива. У нас ринок виявився перенасиченим", — пояснив він.
Він зазначив, що у лютому ще завезуть імпортованого ресурсу у понад 730 тис. тонн, що більше від обсягу, завезеного у жовтні та листопаді. Тоді як реалізація в останній місяць зими зазвичай менша.
Зниження цін на бензин
При цьому за останні два тижні суттєво знизилися котирування на нафтопродукти у світі. Це змусило власників мереж АЗС, які накопичили на складах великі запаси, знижувати ціни.
"Ціни знижуються і в дрібній групі, цей ринок реагує швидше. При цьому ринок заправних станцій з деяким лагом на це реагує, але реагує у бік зниження", — зауважив він.
У зв'язку з цим українські автомобілісти можуть не запасатися талонами на пальне, адже через коливання у бік зниження ціни покупці у підсумку можуть лише переплатити.
Які зараз ціни на бензин
Ціни на пальне на АЗС в Україні продовжують знижуватися. За останні дні впала вартість на декілька копійок. Бензин А-95+ подешевшав до 49,53 грн/л, А-95 — до 47,83 грн/л. Вартість А-92 знизилася до 46,78 грн/л, дизпалива — до 51,37 грн/л, автогазу — до 24,89 грн/л.
Нагадаємо, у єврозоні запровадили заборону на російське дизпаливо та інші продукти нафтопереробки. Рішення покликане знизити енергозалежність від росії та зменшити її прибутки через війну в Україні.
Також ми писали, що росії вдалося попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.