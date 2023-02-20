Ціни на пальне — експерти розповіли, чи варто запасатися водіям талонами

Останнім часом спостерігається тренд до зниження цін на бензин

В Україні на паливному ринку спостерігається перенасичення і є тенденції до зниження цін. Відтак, водіям немає потреби запасатися талонами на пальне.

Про це розповів директор мережі автозаправних станцій ОККО Василь Даниляк під час телемарафону "Єдині новини".

Ситуація на ринку пального

Так, за словами керівника мережі, останнім часом спостерігається тренд до зниження цін на бензин, дизель. Причиною цього є те, що трейдери у попередні місяці запасалися нафтопродуктами.

"Протягом грудня та січня трейдери на тлі очікування дефіциту в Європі через вплив ембарго на російську нафту завезли в Україну багато палива. У нас ринок виявився перенасиченим", — пояснив він.

Він зазначив, що у лютому ще завезуть імпортованого ресурсу у понад 730 тис. тонн, що більше від обсягу, завезеного у жовтні та листопаді. Тоді як реалізація в останній місяць зими зазвичай менша.

Зниження цін на бензин

При цьому за останні два тижні суттєво знизилися котирування на нафтопродукти у світі. Це змусило власників мереж АЗС, які накопичили на складах великі запаси, знижувати ціни.

"Ціни знижуються і в дрібній групі, цей ринок реагує швидше. При цьому ринок заправних станцій з деяким лагом на це реагує, але реагує у бік зниження", — зауважив він.

У зв'язку з цим українські автомобілісти можуть не запасатися талонами на пальне, адже через коливання у бік зниження ціни покупці у підсумку можуть лише переплатити.

Які зараз ціни на бензин

Ціни на пальне на АЗС в Україні продовжують знижуватися. За останні дні впала вартість на декілька копійок. Бензин А-95+ подешевшав до 49,53 грн/л, А-95 — до 47,83 грн/л. Вартість А-92 знизилася до 46,78 грн/л, дизпалива — до 51,37 грн/л, автогазу — до 24,89 грн/л.

Нагадаємо, у єврозоні запровадили заборону на російське дизпаливо та інші продукти нафтопереробки. Рішення покликане знизити енергозалежність від росії та зменшити її прибутки через війну в Україні.

Також ми писали, що росії вдалося попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.