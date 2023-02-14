Україна вперше в історії імпортує американський дизель — деталі

Україна вперше в історії імпортує американський дизель: ситуація на ринку
На український паливний ринок у лютому 2023 року вперше в історії зайшла партія дизельного палива американського виробництва. Україна імпортує близько 100 тисяч тонн нафтопродуктів зі США.
Про це пише профільне видання Еnkorr, посилаючись на дані "Укрпаллетсистем" (UPG).
-
Генерал США Годжес розповів про плани путіна на 24 лютого
-
Леау проти Кейна: чи зможе "Мілан" перемогти "Тоттенгем" у 1/8 Ліги чемпіонів
-
Для вчених: майже дві тисячі гектар землі на Одещині повернули академії аграрних наук
-
Стінг, Бред Пітт, Тейлор Свіфт: Forbes опублікував рейтинг найприбутковіших зірок за 2022 рік
-
Коли Україна звільнить Крим: генерал Годжес поділився оптимістичним прогнозом
-
Спиртне та сигарети дорожчають: як змінилася вартість
-
"Зернова ініціатива": знизилась кількість нових суден під завантаження
-
Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини
-
Ллойд на Рамштайн-зустрічі заявив, що Захід допоможе Україні контратакувати: коли це станеться
-
У москві відреагували на звинувачення у підготовці держперевороту у Молдові
Імпорт американського дизелю
Як розповіли в UPG, танкер дедвейтом 100 тисяч тонн було прийнято у порту Гамбурга, звідки Україна забирає продукт меншими танкерами по 30 тисяч тонн і перевозить у термінал Польщі.
"Ця перша партія вже почала надходити до України", — зазначили в компанії.
Комерційні деталі невідомі, проте в компанії зауважили, що досвід перших поставок говорить про перспективність продовження цієї роботи.
"Зараз у Європі дуже хороша кон'юнктура, великі запаси, є тенденція до зниження цін. Але ми намагатимемося збільшувати постачання саме американського продукту через логістичні зручності роботи з цими партіями та вигідне ціноутворення", — пояснили в UPG.
Як зазначив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, це перший в історії випадок надходження в Україну американських нафтопродуктів.
"Це дуже символічна подія, адже вона показує, як трансформується ринок України та Європи внаслідок антиросійських санкцій. Це найкраща ілюстрація руйнування міфів щодо нереальності життя без російських нафтопродуктів", — додав він.
Що буде з цінами на бензин в країні
Раніше експерти запевняли, що в Україні не буде дефіциту пального, його активно ввозять з європейських країн. Водночас ціноутворення залежать від світових цін. Після відмови від російського та білоруського ресурсу Україна імпортує пальне з Польщі, Румунії, Литви, Болгарії, Словаччини, Греції та Туреччини.
"Поки ми не бачимо найближчим часом, що паливо зростатиме. Я сподіваюся, що ціни на нього в лютому будуть ще нижчими, падатимуть", — зауважив представник ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".
Скільки коштує пальне 14 лютого
На паливному ринку ціни продовжують знижуватися. Зараз середня вартість дизелю становить 51,51 грн/л. Ціна бензину марки "А-95+" — 49,87 грн/л, A-95 — 47,90 грн/л, A-92 — 46,78 грн/л. Вартість автомобільного газу — 25,19 грн/л.
Нагадаємо, Європейський союз запровадив заборону на російське дизпаливо та інші продукти нафтопереробки. Рішення покликане знизити енергозалежність від росії та зменшити її прибутки через війну в Україні.
Також ми писали, що росії вдалося попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.