Україна вперше в історії імпортує американський дизель — деталі

Україна імпортує близько 100 тисяч тонн нафтопродуктів зі США

На український паливний ринок у лютому 2023 року вперше в історії зайшла партія дизельного палива американського виробництва. Україна імпортує близько 100 тисяч тонн нафтопродуктів зі США.

Про це пише профільне видання Еnkorr, посилаючись на дані "Укрпаллетсистем" (UPG).

Імпорт американського дизелю

Як розповіли в UPG, танкер дедвейтом 100 тисяч тонн було прийнято у порту Гамбурга, звідки Україна забирає продукт меншими танкерами по 30 тисяч тонн і перевозить у термінал Польщі.

"Ця перша партія вже почала надходити до України", — зазначили в компанії.

Комерційні деталі невідомі, проте в компанії зауважили, що досвід перших поставок говорить про перспективність продовження цієї роботи.

"Зараз у Європі дуже хороша кон'юнктура, великі запаси, є тенденція до зниження цін. Але ми намагатимемося збільшувати постачання саме американського продукту через логістичні зручності роботи з цими партіями та вигідне ціноутворення", — пояснили в UPG.

Як зазначив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, це перший в історії випадок надходження в Україну американських нафтопродуктів.

"Це дуже символічна подія, адже вона показує, як трансформується ринок України та Європи внаслідок антиросійських санкцій. Це найкраща ілюстрація руйнування міфів щодо нереальності життя без російських нафтопродуктів", — додав він.

Що буде з цінами на бензин в країні

Раніше експерти запевняли, що в Україні не буде дефіциту пального, його активно ввозять з європейських країн. Водночас ціноутворення залежать від світових цін. Після відмови від російського та білоруського ресурсу Україна імпортує пальне з Польщі, Румунії, Литви, Болгарії, Словаччини, Греції та Туреччини.

"Поки ми не бачимо найближчим часом, що паливо зростатиме. Я сподіваюся, що ціни на нього в лютому будуть ще нижчими, падатимуть", — зауважив представник ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Скільки коштує пальне 14 лютого

На паливному ринку ціни продовжують знижуватися. Зараз середня вартість дизелю становить 51,51 грн/л. Ціна бензину марки "А-95+" — 49,87 грн/л, A-95 — 47,90 грн/л, A-92 — 46,78 грн/л. Вартість автомобільного газу — 25,19 грн/л.

Нагадаємо, Європейський союз запровадив заборону на російське дизпаливо та інші продукти нафтопереробки. Рішення покликане знизити енергозалежність від росії та зменшити її прибутки через війну в Україні.

Також ми писали, що росії вдалося попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.