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Україна вперше в історії імпортує американський дизель: ситуація на ринку

14 лютого 2023 12:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Україна вперше в історії імпортує американський дизель — деталі
Україна імпортує близько 100 тисяч тонн нафтопродуктів зі США
lis.jpg - Ксенія Лисновська

На український паливний ринок у лютому 2023 року вперше в історії зайшла партія дизельного палива американського виробництва. Україна імпортує близько 100 тисяч тонн нафтопродуктів зі США.

Про це пише профільне видання Еnkorr, посилаючись на дані "Укрпаллетсистем" (UPG).

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Імпорт американського дизелю

Як розповіли в UPG, танкер дедвейтом 100 тисяч тонн було прийнято у порту Гамбурга, звідки Україна забирає продукт меншими танкерами по 30 тисяч тонн і перевозить у термінал Польщі.

"Ця перша партія вже почала надходити до України", — зазначили в компанії.

Комерційні деталі невідомі, проте в компанії зауважили, що досвід перших поставок говорить про перспективність продовження цієї роботи.

"Зараз у Європі дуже хороша кон'юнктура, великі запаси, є тенденція до зниження цін. Але ми намагатимемося збільшувати постачання саме американського продукту через логістичні зручності роботи з цими партіями та вигідне ціноутворення", — пояснили в UPG.

Як зазначив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, це перший в історії випадок надходження в Україну американських нафтопродуктів.

"Це дуже символічна подія, адже вона показує, як трансформується ринок України та Європи внаслідок антиросійських санкцій. Це найкраща ілюстрація руйнування міфів щодо нереальності життя без російських нафтопродуктів", — додав він.

Що буде з цінами на бензин в країні

Раніше експерти запевняли, що в Україні не буде дефіциту пального, його активно ввозять з європейських країн. Водночас ціноутворення залежать від світових цін. Після відмови від російського та білоруського ресурсу Україна імпортує пальне з Польщі, Румунії, Литви, Болгарії, Словаччини, Греції та Туреччини.

"Поки ми не бачимо найближчим часом, що паливо зростатиме. Я сподіваюся, що ціни на нього в лютому будуть ще нижчими, падатимуть", — зауважив представник ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Скільки коштує пальне 14 лютого

На паливному ринку ціни продовжують знижуватися. Зараз середня вартість дизелю становить 51,51 грн/л. Ціна бензину марки "А-95+" — 49,87 грн/л, A-95 — 47,90 грн/л, A-92 — 46,78 грн/л. Вартість автомобільного газу — 25,19 грн/л. 

Нагадаємо, Європейський союз запровадив заборону на російське дизпаливо та інші продукти нафтопереробки. Рішення покликане знизити енергозалежність від росії та зменшити її прибутки через війну в Україні.

Також ми писали, що росії вдалося попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.

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