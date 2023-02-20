Цены на топливо — эксперты рассказали, стоит ли запасаться водителям талонами

Эксперты рассказали, стоит ли запасаться водителям талонами на горючее
В Украине на топливном рынке наблюдается перенасыщение и тенденции к снижению цен. Следовательно, водителям нет необходимости запасаться талонами на горючее.
Об этом рассказал директор сети автозаправочных станций ОККО Василий Даниляк во время телемарафона "Единые новости".
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Ситуация на рынке топлива
Так, по словам руководителя сети, в последнее время наблюдается тренд снижения цен на бензин и дизель. Причиной этого является то, что трейдеры в предыдущие месяцы запасались нефтепродуктами.
"В течение декабря и января трейдеры на фоне ожидания дефицита в Европе из-за влияния эмбарго на российскую нефть завезли в Украину много топлива. У нас рынок оказался перенасыщенным", — пояснил он.
Он отметил, что в феврале еще завезут импортированного ресурса около 730 тыс. тонн, что больше объема, завезенного в октябре и ноябре. В то время как реализация в последний месяц зимы обычно меньшая.
Снижение цен на бензин
При этом за последние две недели существенно снизились котировки на нефтепродукты в мире. Это заставило владельцев сетей АЗС, накопивших на складах большие запасы, снижать цены.
"Цены снижаются и в мелкой группе, этот рынок реагирует быстрее. При этом рынок заправочных станций с некоторым лагом на это реагирует, но реагирует в сторону снижения", — отметил он.
В связи с этим украинские автомобилисты могут не запасаться талонами на горючее, ведь из-за колебаний цены в сторону снижения покупатели в итоге могут только переплатить.
Какие сейчас цены на бензин
Цены на горючее на АЗС в Украине продолжают снижаться. За последние дни упала стоимость на несколько копеек.
Бензин А-95+ подешевел до 49,53 грн/л, А-95 — до 47,83 грн/л. Стоимость А-92 снизилась до 46,78 грн/л, дизтоплива — до 51,37 грн/л, автогаза – до 24,89 грн/л.
Напомним, в еврозоне ввели запрет на российское дизтопливо и другие продукты нефтепереработки. Решение призвано снизить энергозависимость от россии и уменьшить ее доходы из-за войны в Украине.
Также мы писали, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.