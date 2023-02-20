Цены на топливо — эксперты рассказали, стоит ли запасаться водителям талонами

В последнее время наблюдается тренд к снижению цен на бензин

В Украине на топливном рынке наблюдается перенасыщение и тенденции к снижению цен. Следовательно, водителям нет необходимости запасаться талонами на горючее.

Об этом рассказал директор сети автозаправочных станций ОККО Василий Даниляк во время телемарафона "Единые новости".

Ситуация на рынке топлива

Так, по словам руководителя сети, в последнее время наблюдается тренд снижения цен на бензин и дизель. Причиной этого является то, что трейдеры в предыдущие месяцы запасались нефтепродуктами.

"В течение декабря и января трейдеры на фоне ожидания дефицита в Европе из-за влияния эмбарго на российскую нефть завезли в Украину много топлива. У нас рынок оказался перенасыщенным", — пояснил он.

Он отметил, что в феврале еще завезут импортированного ресурса около 730 тыс. тонн, что больше объема, завезенного в октябре и ноябре. В то время как реализация в последний месяц зимы обычно меньшая.

Снижение цен на бензин

При этом за последние две недели существенно снизились котировки на нефтепродукты в мире. Это заставило владельцев сетей АЗС, накопивших на складах большие запасы, снижать цены.

"Цены снижаются и в мелкой группе, этот рынок реагирует быстрее. При этом рынок заправочных станций с некоторым лагом на это реагирует, но реагирует в сторону снижения", — отметил он.

В связи с этим украинские автомобилисты могут не запасаться талонами на горючее, ведь из-за колебаний цены в сторону снижения покупатели в итоге могут только переплатить.

Какие сейчас цены на бензин

Цены на горючее на АЗС в Украине продолжают снижаться. За последние дни упала стоимость на несколько копеек.

Бензин А-95+ подешевел до 49,53 грн/л, А-95 — до 47,83 грн/л. Стоимость А-92 снизилась до 46,78 грн/л, дизтоплива — до 51,37 грн/л, автогаза – до 24,89 грн/л.

Напомним, в еврозоне ввели запрет на российское дизтопливо и другие продукты нефтепереработки. Решение призвано снизить энергозависимость от россии и уменьшить ее доходы из-за войны в Украине.

Также мы писали, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.