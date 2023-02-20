Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Эксперты рассказали, стоит ли запасаться водителям талонами на горючее arrow

Эксперты рассказали, стоит ли запасаться водителям талонами на горючее

20 февраля 2023 09:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Цены на топливо — эксперты рассказали, стоит ли запасаться водителям талонами
В последнее время наблюдается тренд к снижению цен на бензин
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине на топливном рынке наблюдается перенасыщение и тенденции к снижению цен. Следовательно, водителям нет необходимости запасаться талонами на горючее.

Об этом рассказал директор сети автозаправочных станций ОККО Василий Даниляк во время телемарафона "Единые новости".

Читайте также:

Ситуация на рынке топлива

Так, по словам руководителя сети, в последнее время наблюдается тренд снижения цен на бензин и дизель. Причиной этого является то, что трейдеры в предыдущие месяцы запасались нефтепродуктами.

"В течение декабря и января трейдеры на фоне ожидания дефицита в Европе из-за влияния эмбарго на российскую нефть завезли в Украину много топлива. У нас рынок оказался перенасыщенным", пояснил он.

Он отметил, что в феврале еще завезут импортированного ресурса около 730 тыс. тонн, что больше объема, завезенного в октябре и ноябре. В то время как реализация в последний месяц зимы обычно меньшая.

Снижение цен на бензин

При этом за последние две недели существенно снизились котировки на нефтепродукты в мире. Это заставило владельцев сетей АЗС, накопивших на складах большие запасы, снижать цены.

"Цены снижаются и в мелкой группе, этот рынок реагирует быстрее. При этом рынок заправочных станций с некоторым лагом на это реагирует, но реагирует в сторону снижения", отметил он.

В связи с этим украинские автомобилисты могут не запасаться талонами на горючее, ведь из-за колебаний цены в сторону снижения покупатели в итоге могут только переплатить.

Какие сейчас цены на бензин

Цены на горючее на АЗС в Украине продолжают снижаться. За последние дни упала стоимость на несколько копеек.

Бензин А-95+ подешевел до 49,53 грн/л, А-95 — до 47,83 грн/л. Стоимость А-92 снизилась до 46,78 грн/л, дизтоплива — до 51,37 грн/л, автогаза – до 24,89 грн/л.

Напомним, в еврозоне ввели запрет на российское дизтопливо и другие продукты нефтепереработки. Решение призвано снизить энергозависимость от россии и уменьшить ее доходы из-за войны в Украине.

Также мы писали, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Эксклюзив

10:47 Лучше ATACAMS: что может передать Украине Великобритания

10:47 Прокуратура сообщила о подозрении фирме, поставлявшей в Украину вакцину от ящура

Новина з фото

10:46 Звезда фильма "Отчаянные мошенницы" Ребел Уилсон обручилась со своей девушкой

10:44 "ПСЖ" может вернуть бывшего тренера ради победы в ЛЧ: о ком идет речь

Новина з відео

10:37 ​​​Россияне сосредоточили в Луганской области большое количество войск, возможно, под какую-то дату, — Гайдай

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:27 Необычная операция по спасению: одесские спасатели достали щенка из-под земли

10:25 Кулеба отменил визит в Брюссель на фоне приезда международных делегаций в Киев

10:25 В Лондоне вручили британский "Оскар": список победителей премии BAFTA-2023

10:19 В россии военный врач отказался ехать на войну: как отреагировали власти

10:13 В украинских супермаркетах дорожает популярный овощ: какие прогнозируют цены

Новина з відео

10:37 ​​​Россияне сосредоточили в Луганской области большое количество войск, возможно, под какую-то дату, — Гайдай

Новина з відео

10:09 Неужели Байден? Центр Киева перекрыли, на дорогах заметили кортеж дипломатии США

Новина з відео

09:38 Девятая годовщина расстрелов на Майдане: в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Новина з відео

08:02 В Бразилии из-за наводнений и оползней погибли уже 36 человек

Новина з відео

06:00 Масленица 2023: оригинальные и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:16 Зеленский провел заседание Ставки в расширенном формате: какая ситуация на фронте

Новина з відео

20:06 Надя Дорофеева выполнила завещание украинского защитника, который погиб на войне

Новина з відео

16:31 Новая "бавовна" в Донецке: зафиксирован "прилет" в здание оккупационной "прокуратуры"

Новина з відео

12:38 В Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где оккупанты обустроили госпиталь

Новина з відео

06:15 Первое результативное действие в новом клубе: чем отличился Соболь в "Страсбурге"

Рік великої війни

10:00 "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Эксклюзив

08:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Актуальное по теме

None 20 Февраль 10:50

Лучше ATACAMS: что может передать Украине Великобритания

None 20 Февраль 10:47

Прокуратура сообщила о подозрении фирме, поставлявшей в Украину вакцину от ящура

None 20 Февраль 10:46

Звезда фильма "Отчаянные мошенницы" Ребел Уилсон обручилась со своей девушкой

None 20 Февраль 10:41

"ПСЖ" может вернуть бывшего тренера ради победы в ЛЧ: о ком идет речь

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB