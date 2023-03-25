Ціни в України — як подорожчають яйця перед Великоднем

Вартість цього продукту зросла за рік на рекордні 80%

В українських магазинах відбудеться традиційне зростання цін на яйця на тлі ажіотажу напередодні Великодніх свят. Вартість цього продукту зросла за рік на рекордні 80%.

Про те, як ще може змінитися ціна перед святами, розповіли в Українському клубі аграрного бізнесу.

Які прогнози щодо цін

За словами аналітиків, під час максимально підвищеного попиту перед Великоднем можливе певне подорожчання яєць, однак після свят "накручені" ціни мають знизитися. Вартість у найгіршому випадку може зрости на 10-15%. Водночас, є шанс, що знижена купівельна спроможність населення стримає від різкого підвищення цін

"Все-таки цього року дуже висока ціна на даний продукт, і ще більше зростання "не пропустить" купівельна спроможність українців", — пояснили експерти.

Вартість яєць після свят

Як зауважують в Українському клубі агробізнесу, після Великодніх свят почнеться поступове ослаблення цін на яйця у магазинах. Причинами цього є зменшення попиту та поступове збільшення пропозиції від домогосподарств, частка якого від загального виробництва в країні — близько 50%.

З приходом літа 2023 року вартість яєць впаде на 30-35% від поточної ціни. Прогнозована ціна буде на рівні 45-50 гривень за десяток.

За даними Державної служби статистики, яйця за 2022 рік підвищилися у вартості на 80%. Вартість різко підскочила у вересні і відтоді тримається на рекордно високому рівні.

Зараз у столичних супермаркетах ціни на яйця різні: від 59,5 грн за один десяток до 80 грн. На ринку продають по 62-70 грн.

Нагадаємо, за прогнозом економістів, в Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчає низка продуктів. Ціни можуть підскочити до 20%.

Раніше фахівці Національного банку України (НБУ) оцінили рівень споживчої інфляції у 2023 році. Запевняють, що вона скорочується другий місяць поспіль.