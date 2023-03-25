Цены на Украине — как подорожают яйца перед Пасхой

Эксперты рассказали, как магазины "накрутят" цену на яйца перед Пасхой
В украинских магазинах произойдет традиционный рост цен на яйца на фоне ажиотажа в канун Пасхальных праздников. Стоимость этого продукта выросла за год на рекордные 80%.
О том, как еще может измениться цена перед праздниками, рассказали в Украинском клубе аграрного бизнеса.
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Какие прогнозы по ценам
По словам аналитиков, во время максимально повышенного спроса перед Пасхой возможно определенное удорожание яиц, однако после праздников "накрученные" цены должны снизиться.
Стоимость в самом худшем случае может вырасти на 10-15%. В то же время есть шанс, что сниженная покупательная способность населения удержит от резкого повышения цен
"Все-таки в этом году очень высока цена на данный продукт, и еще больший рост "не пропустит" покупательная способность украинцев", — пояснили эксперты.
Стоимость яиц после праздников
Как отмечают в Украинском клубе агробизнеса, после Пасхальных праздников начнется постепенное ослабление цен на яйца в магазинах. Причинами этого станут уменьшение спроса и постепенное увеличение предложения от домохозяйств, доля которого от общего производства в стране — около 50%.
С приходом лета 2023 года стоимость яиц упадет на 30-35% от текущей цены. Прогнозируемая цена будет на уровне 45-50 гривен за десяток.
По данным Государственной службы статистики, яйца за 2022 года повысились в стоимости на 80%. Стоимость резко подскочила в сентябре и с тех пор держится на рекордно высоком уровне.
Сейчас в столичных супермаркетах цены на яйца разные: от 59,5 грн за один десяток до 80 грн. На рынке продается по 62-70 грн.
Напомним, по прогнозу экономистов, в Украине перед Пасхой, которая в этом году приходится на 16 апреля, подорожает ряд продуктов. Цены могут подскочить до 20%.
Ранее специалисты Национального банка Украины оценили уровень потребительской инфляции в 2023 году. Уверяют, что она сокращается второй месяц подряд.