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Эксперты рассказали, как магазины "накрутят" цену на яйца перед Пасхой

25 марта 2023 12:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на Украине — как подорожают яйца перед Пасхой
Стоимость этого продукта выросла за год на рекордные 80%
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинских магазинах произойдет традиционный рост цен на яйца на фоне ажиотажа в канун Пасхальных праздников. Стоимость этого продукта выросла за год на рекордные 80%.

О том, как еще может измениться цена перед праздниками, рассказали в Украинском клубе аграрного бизнеса.

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По словам аналитиков, во время максимально повышенного спроса перед Пасхой возможно определенное удорожание яиц, однако после праздников "накрученные" цены должны снизиться.

Стоимость в самом худшем случае может вырасти на 10-15%. В то же время есть шанс, что сниженная покупательная способность населения удержит от резкого повышения цен

"Все-таки в этом году очень высока цена на данный продукт, и еще больший рост "не пропустит" покупательная способность украинцев", — пояснили эксперты.

Стоимость яиц после праздников

Как отмечают в Украинском клубе агробизнеса, после Пасхальных праздников начнется постепенное ослабление цен на яйца в магазинах. Причинами этого станут уменьшение спроса и постепенное увеличение предложения от домохозяйств, доля которого от общего производства в стране — около 50%.

С приходом лета 2023 года стоимость яиц упадет на 30-35% от текущей цены. Прогнозируемая цена будет на уровне 45-50 гривен за десяток.

По данным Государственной службы статистики, яйца за 2022 года повысились в стоимости на 80%. Стоимость резко подскочила в сентябре и с тех пор держится на рекордно высоком уровне.

Сейчас в столичных супермаркетах цены на яйца разные: от 59,5 грн за один десяток до 80 грн. На рынке продается по 62-70 грн.

Напомним, по прогнозу экономистов, в Украине перед Пасхой, которая в этом году приходится на 16 апреля, подорожает ряд продуктов. Цены могут подскочить до 20%.

Ранее специалисты Национального банка Украины оценили уровень потребительской инфляции в 2023 году. Уверяют, что она сокращается второй месяц подряд.

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