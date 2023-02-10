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Експерти розповіли, коли ціни на бензин впадуть ще на 2-3 гривні

10 лютого 2023 09:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин — коли вартість пального на АЗС знизиться
Частина постачальників продовжує знижувати ціни на ресурс
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні на паливному ринку спостерігається зниження вартості бензину, дизельного палива та автомобільного газу. Експерти стверджують, що це — ефект бульбашки роздутих восени гуртових цін, яка зараз луснула.

Аналітики розповіли ЗМІ, що буде з цінами у найближчі перспективі.

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За словами експерта "Нафторинку" Олександра Сіренка, частина постачальників продовжує знижувати ціни на ресурс.

"В кінці року бензин і дизель в середньому в опті коштували 50 гривень за літр. Проте вже на початку січня бульбашка роздутих восени гуртових цін луснула, і ми побачили ціну 43, а в прикордонних (з країнами ЄС) регіонах і 40 гривень за літр. Причому на цьому процес не зупинився, і частина постачальників вже пропонує дизель по 39 гривень за літр", — зауважує він.

Зниження цін на гуртовому ринку спровокувало здешевшання і роздрібного товару. Зокрема, тон у "цінових перегонах" задав державний сектор. Так, у січні націоналізована "Укрнафта" двома хвилями знизила ціни на бензин на 5 гривень за літр, а на дизель — на 3,5 гривні.

"Це примусило інші мережі, щоб зберегти клієнтів, також переглянути цінову політику. Спочатку регіональні мережі, а потім і великі загальнонаціональні почали суттєво зменшувати ціни на пальне", — пояснює експерт.

Що буде з цінами на пальне

Аналітики ринку вважають, що поточні ціни не є остаточними, і зниження вартості пального триватиме і надалі. Гарантія цього — ринок не відчуває жодного дефіциту товару, адже створивши протягом поточного року нові маршрути постачання пального, українські мережі накопичили рекордні запаси, навіть у порівнянні із довоєнними періодами.

Так, за словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, на сьогодні ключові мережі мають запас бензину та дизелю щонайменше на місяць продажів. Поточні постачання відбуваються теж із перевищенням потреби, тому запас продовжує збільшуватися. Відтак, лютий-березень українці пройдуть без жодних проблем.

Експерт припускає, що протягом наступних тижнів пальне подешевшає ще на 2-3 гривні за літр. Впадуть ціни і на скраплений газ, адже фіксується різке збільшення постачання газу з балтійських країн та Польщі.

Нагадаємо, на автомобільних заправних станціях державної компанії "Укрнафта" почали продавати "арктичне" дизельне паливо. Воно з'явилося у продажу з 1 лютого 2023 року.

Раніше експерти попереджали, що цієї зими Україна може зіткнутися з дефіцитом морозостійкого дизпалива через його нестачу в Європі. Українським водіям у такому випадку радили обходитися або простим, або ж дочекатися поставок більш дорого "арктичного". Адже звичайний дизель, який зараз є на заправках, не розрахований на холодну погоду.

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