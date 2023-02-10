Цены на бензин — когда стоимость топлива на АЗС снизится

Эксперты рассказали, когда цены на бензин упадут еще на 2-3 гривны
В Украине на топливном рынке наблюдается снижение стоимости бензина, дизельного топлива и автомобильного газа. Эксперты утверждают, что это — эффект пузыря раздутых осенью оптовых цен, который сейчас лопнул.
Аналитики рассказали СМИ, что будет с ценами в ближайшей перспективе.
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Ситуация на топливном рынке
По словам эксперта "Нафторынка" Александра Сиренко, часть поставщиков продолжает снижать цены на ресурс.
"В конце года бензин и дизель в среднем в опте стоили 50 гривен за литр. Однако уже в начале января пузырь раздутых осенью оптовых цен лопнул, и мы увидели цену 43, а в приграничных (со странами ЕС) регионах — и 40 гривен за литр. Причем на этом процесс не остановился, и часть поставщиков уже предлагает дизель по 39 гривен за литр", — отмечает он.
Снижение цен на оптовом рынке спровоцировало удешевление и розничный товар. В частности, тон в "ценовой гонке" задал государственный сектор. Так, в январе национализированная "Укрнафта" двумя волнами снизила цены на бензин на 5 гривен за литр, а на дизель — на 3,5 гривны.
"Это заставило другие сети, чтобы сохранить клиентов, также пересмотреть ценовую политику. Сначала региональные сети, а затем и крупные общенациональные начали существенно снижать цены на топливо", — объясняет эксперт.
Что будет с ценами на горючее
Аналитики рынка считают, что текущие цены не окончательны, и снижение стоимости топлива будет продолжаться. Гарантия этого — рынок не испытывает никакого дефицита товара, ведь создав в текущем году новые маршруты поставки горючего, украинские сети накопили рекордные запасы, даже по сравнению с довоенными периодами.
Так, по словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, на сегодняшний день ключевые сети имеют запас бензина и дизеля по меньшей мере на месяц продаж. Текущие поставки проходят тоже с превышением потребности, поэтому запас продолжает увеличиваться. Следовательно, февраль-март украинцы пройдут без проблем.
Эксперт предполагает, что в течение следующих недель топливо подешевеет еще на 2-3 гривны за литр. Упадут цены и на сжиженный газ, ведь фиксируется резкое увеличение поставок газа из балтийских стран и Польши.
Напомним, на автомобильных заправочных станциях государственной компании "Укрнафта" начали продавать "арктическое" дизельное топливо. Оно появилось в продаже с 1 февраля 2023 года.
Ранее эксперты предупреждали, что этой зимой Украина может столкнуться с дефицитом морозостойкого дизтоплива из-за его нехватки в Европе. Украинским водителям в таком случае советовали обходиться либо простым, либо дождаться поставок более дорого "арктического". Ведь обычный дизель, который сейчас на заправках, не рассчитан на холодную погоду.