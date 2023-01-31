Експерти визначили, чим Європа компенсує втрачений російський газ
Міжнародне енергетичне агентство, прогнозуючи потенційний попит на газ в Європейському Союзі в 2023 році, виходить з об’єму споживання в 2022 році — близько 360 млрд куб. м.
Ця сума скоригована з урахуванням впливу погодного фактора, падіння споживання газу в промисловості, спричиненого падінням попиту, та необхідності додаткового експорту газу до України та Молдови.
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Аналітики МЕА виходять з припущення, що на початку квітня 2023 року газові сховища Європи будуть заповнені приблизно на одну третину, що означатиме потребу в закачуванні 65 млрд куб. м газу на майбутній опалювальний сезон.
Передбачаються наступні джерела постачання газу в Європу в 2023 році:
Постачання газу російськими трубопроводами падає до нуля.
Неросійські трубопровідні постачання
Неросійські трубопроводні постачальники мають обмежений потенціал зростання. Йдеться про Азербайджан, Норвегію та Алжир.
Загалом очікується, що постачання неросійськими трубопроводами збільшиться менш ніж на 1% (або 1 млрд кубометрів) у 2023 році порівняно з попереднім роком.
Також очікується, що чистий трубопровідний імпорт зі Сполученого Королівства залишиться близьким до рівня 2022 року.
Постачання СПГ
Європейський союз імпортував трохи більше 130 млрд кубометрів СПГ у 2022 році, що на 60% більше, ніж 80 млрд кубометрів, імпортованих у 2021 році.
Очікується, що в 2023 році світові постачання СПГ збільшаться на 23 млрд куб. м. Європа зможе отримувати додатковий скраплений газ із розширенням своїх регазифікаційних потужностей.
Видобуток газу в Євросоюзі
2022 року видобуток природного газу в Європейському Союзі впав приблизно на 9% за перші дев'ять місяців.
Аналітики МЕА припускають, що в 2023 році видобуток газу в ЄС знизиться ще приблизно на 5%.
Зазначені фактори зумовлюють хиткий енергетичний баланс Європи в умовах наростаючих геополітичних викликів.
Нагадаємо, станом на кінець січня обсяги запасів природного газу у підземних сховищах газу Європи знизилися до менш ніж 80 млрд куб. м. Попри це, запаси залишаються на максимумі для цієї пори року завдяки погоді.
У Європі опалювальний сезон стартував 14 листопада і відтоді країни ЄС відібрали 28,5 млрд кубометрів газу. Загальний відбір газу з газосховищ на 77-й день з моменту досягнення максимуму заповнення на 4,25% нижчий за середній показник на цей день у минулі п'ять років.
Зараз європейські газосховища заповнені на 73,23%. Це на 19,85% вище, ніж було у середньому на цю дату останні роки. У ПСГ ще є 79,34 млрд кубів "блакитного палива".
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Про те, як Європа виживає без російського газу, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE.