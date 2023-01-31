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Эксперты определили, чем Европа компенсирует утраченный российский газ

31 января 2023 14:45
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Чем Европа компенсирует потерянный российский газ
В любой момент россия может прекратить поставки газа в Европу
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Международное энергетическое агентство, прогнозируя потенциальный спрос на газ в Европейском Союзе в 2023 году, выходит из объема потребления в 2022 году – около 360 млрд куб. м.

Эта сумма скорректирована с учетом влияния погодного фактора, падения потребления газа в промышленности, вызванного падением спроса, и необходимости дополнительного экспорта газа в Украину и Молдову.

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Аналитики МЭА исходят из предположения, что в начале апреля 2023 года газовые хранилища Европы будут заполнены примерно на одну треть, что будет означать потребность в закачке 65 млрд куб. м газа на предстоящий отопительный сезон.

Предусматриваются следующие источники поставок газа в Европу в 2023 году:

Поставка газа по российским трубопроводам падает до нуля.

Нероссийские трубопроводные поставки

Нероссийские трубопроводные поставщики обладают ограниченным потенциалом роста. Речь идет об Азербайджане, Норвегии и Алжире.

В целом ожидается, что снабжение нероссийскими трубопроводами увеличится менее чем на 1% (или 1 млрд кубометров) в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Также ожидается, что чистый трубопроводный импорт из Соединенного Королевства остается близким к уровню 2022 года.

Поставки СПГ

Европейский Союз импортировал чуть более 130 млрд кубометров СПГ в 2022 году, что на 60% больше, чем 80 млрд кубометров, импортированных в 2021 году.

Ожидается, что в 2023 году мировые поставки СПГ увеличатся на 23 млрд куб. м. Европа сможет получать дополнительный сжиженный газ с расширением своих регазификационных мощностей.

Добыча газа в Евросоюзе

В 2022 году добыча природного газа в Европейском Союзе упала примерно на 9% за первые девять месяцев.

Аналитики МЭА предполагают, что в 2023 году добыча газа в ЕС снизится примерно на 5%.

Указанные факторы обуславливают шаткий энергетический баланс Европы в условиях нарастающих геополитических вызовов.

Напомним, по состоянию на конец января объемы запасов природного газа в подземных хранилищах газа Европы снизились до менее 80 млрд куб. м. Несмотря на это, запасы остаются на максимуме для этого времени года благодаря погоде.

В Европе отопительный сезон стартовал 14 ноября и с тех пор страны ЕС отобрали 28,5 млрд. кубометров газа. Общий отбор газа из газохранилищ на 77-й день с момента достижения максимума заполнения на 4,25% ниже среднего показателя на этот день в прошлые пять лет.

В настоящее время европейские газохранилища заполнены на 73,23%. Это на 19,85% выше, чем было в среднем на эту дату в последние годы. В ПХГ еще есть 79,34 млрд кубов "голубого топлива".
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О том, как Европа выживает без российского газа, читайте в авторском материале Новини.LIVE.

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