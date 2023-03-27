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Експорт дизпалива з росії, попри санкції, б'є рекорди: які країни закуповують найбільше

27 березня 2023 16:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Більшість російського експорту дизельного палива поставляється до Туреччини
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Експорт дизельного палива з росії цього місяця має досягти рекордного рівня, попри санкції Європейського союзу, які позбавили країну найбільшого ринку збуту. Березневі поставки в середньому склали близько 1,5 млн барелів на добу.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Рекордні продажі дизпалива

Постачання дизельного палива з росії за перші 19 днів березня склали близько 1,5 млн барелів на добу, згідно з даними Vortexa Ltd.. Якщо цей показник збережеться, цього місяця спостерігатиметься найвищий експорт даних з початку 2016 року.

Тож, як зазначає видання, росія поки не звертає уваги на побоювання, що нещодавня заборона імпорту змусить її скоротити експорт через відсутність альтернативних покупців. 

Головні покупці російського дизпалива

Більшість російського експорту дизельного палива поставляється до Туреччини. Інші імпортери включають Марокко, Бразилію, Туніс та навіть найбільшого експортера нафти Саудівську Аравію.

Але також значно збільшилася кількість дизельного палива з росії, що зберігається у плавучих сховищах, з моменту введення заборони на імпорт до ЄС, можливо, це ознака того, що пошук нових клієнтів є складним завданням.

Значення продажу нафтопродуктів для рф

У публікації наголошується, що продаж нафтопродуктів має вирішальне значення для фінансування бюджету рф та, зрештою, її війни в Україні. Захід сподівається поступово зменшити це джерело грошей для кремля. Дизельне пальне має вирішальне значення для економіки Європи, ним заправляють не лише вантажівки, що доставляють товари, а й понад 40% автомобілів у Європейському союзі. 

Минулого року росія постачала близько половини дизельного пального, яке імпортується до Європи, – близько 700 тис. барелів на день. Ці обсяги може бути важко швидко заповнити, і останні тижні європейські нафтопереробники готувалися й нарощували свої резерви.

Нагадаємо, раніше Європейська рада вирішила встановити обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з росії. Обмеження почали застосовуватися з 5 лютого.

Також повідомлялося, що росії вдалося попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.

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