Экспорт дизтоплива из россии, несмотря на санкции, бьет рекорды: какие страны закупают больше всего
Экспорт дизельного топлива из россии в этом месяце должен достичь рекордного уровня, несмотря на санкции Европейского союза, лишившие страну крупнейшего рынка сбыта. Мартовские поставки в среднем составили около 1,5 млн баррелей в сутки.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Рекордные продажи дизтоплива
Поставки дизельного топлива из россии за первые 19 дней марта составили около 1,5 млн баррелей в сутки, согласно данным Vortexa Ltd. Если этот показатель сохранится, в этом месяце будет наблюдаться самый высокий экспорт данных с начала 2016 года.
Поэтому, как отмечает издание, россия пока не обращает внимания на опасения, что недавний запрет импорта заставит его сократить экспорт из-за отсутствия альтернативных покупателей.
Главные покупатели российского дизтоплива
Большинство российского экспорта дизельного топлива поставляется в Турцию. Другие импортеры включают Марокко, Бразилию, Тунис и даже крупнейшего экспортера нефти в Саудовскую Аравию.
Но также значительно увеличилось количество хранящегося в плавучих хранилищах дизельного топлива с россии с момента введения запрета на импорт в ЕС, возможно, это признак того, что поиск новых клиентов является сложной задачей.
Значение продажи нефтепродуктов для россии
В публикации отмечается, что продажа нефтепродуктов имеет решающее значение для финансирования бюджета россии и, как следствие, ее войны в Украине. Запад надеется постепенно снизить этот источник денег для кремля. Дизельное топливо имеет решающее значение для экономики Европы, им заправляют не только доставляемые товары грузовики, но и более 40% автомобилей в Европейском союзе.
В прошлом году россия поставляла около половины импортируемого в Европу дизельного топлива — около 700 тыс. баррелей в день. Эти объемы могут быть трудно быстро заполнены, и в последние недели европейские нефтепереработчики готовились и наращивали свои резервы.
Напомним, ранее Европейский совет решил установить ограничения цен на нефтепродукты, экспортируемые из россии. Ограничения стали применяться с 5 февраля.
Также сообщалось, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.