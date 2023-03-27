Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Экспорт дизтоплива из россии, несмотря на санкции, бьет рекорды: какие страны закупают больше всего arrow

Экспорт дизтоплива из россии, несмотря на санкции, бьет рекорды: какие страны закупают больше всего

27 марта 2023 16:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Большинство российского экспорта дизельного топлива поставляется в Турцию
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Экспорт дизельного топлива из россии в этом месяце должен достичь рекордного уровня, несмотря на санкции Европейского союза, лишившие страну крупнейшего рынка сбыта. Мартовские поставки в среднем составили около 1,5 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Рекордные продажи дизтоплива

Поставки дизельного топлива из россии за первые 19 дней марта составили около 1,5 млн баррелей в сутки, согласно данным Vortexa Ltd. Если этот показатель сохранится, в этом месяце будет наблюдаться самый высокий экспорт данных с начала 2016 года.

Поэтому, как отмечает издание, россия пока не обращает внимания на опасения, что недавний запрет импорта заставит его сократить экспорт из-за отсутствия альтернативных покупателей.

Главные покупатели российского дизтоплива

Большинство российского экспорта дизельного топлива поставляется в Турцию. Другие импортеры включают Марокко, Бразилию, Тунис и даже крупнейшего экспортера нефти в Саудовскую Аравию.

Но также значительно увеличилось количество хранящегося в плавучих хранилищах дизельного топлива с россии с момента введения запрета на импорт в ЕС, возможно, это признак того, что поиск новых клиентов является сложной задачей.

Значение продажи нефтепродуктов для россии

В публикации отмечается, что продажа нефтепродуктов имеет решающее значение для финансирования бюджета россии и, как следствие, ее войны в Украине. Запад надеется постепенно снизить этот источник денег для кремля. Дизельное топливо имеет решающее значение для экономики Европы, им заправляют не только доставляемые товары грузовики, но и более 40% автомобилей в Европейском союзе.

В прошлом году россия поставляла около половины импортируемого в Европу дизельного топлива — около 700 тыс. баррелей в день. Эти объемы могут быть трудно быстро заполнены, и в последние недели европейские нефтепереработчики готовились и наращивали свои резервы.

Напомним, ранее Европейский совет решил установить ограничения цен на нефтепродукты, экспортируемые из россии. Ограничения стали применяться с 5 февраля.

Также сообщалось, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:37 Трудовые мигранты из Катара остались без работы после Чемпионата мира по футболу

16:30 рф устроила позорный суд над украинцем, — Лубинец

16:30 Пригожин против Пригожина: основатель ЧВК "Вагнер" назвал мужа Валерии "полным мудаком"

16:25 В Измаиле почтили память погибших 15 лет назад пограничников

Новина з відео

16:25 Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Запорожье и вручил военным награды

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:22 В "Жироне" рассказали, чего ждут от Цыганкова

16:12 В Киевской области объявили первый уровень опасности: чего следует ожидать от погоды

16:00 Уклонистам из Николаевской области объявили подозрение

Новина з відео

15:59 Джамала трогательно поздравила старшего сына с днем рождения: видео из домашнего архива

15:43 ПриватБанк разрешил переводить средства с польских и немецких карточек через Приват24

Новина з відео

16:25 Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Запорожье и вручил военным награды

Новина з відео

15:59 Джамала трогательно поздравила старшего сына с днем рождения: видео из домашнего архива

Новина з відео

12:33 россия обстреляла Славянск: Зеленский показал разрушения

Новина з відео

12:10 Дантес впервые прокомментировал песню бывшей жены Дорофеевой и ее бойфренда Кацурина

Новина з відео

12:06 В Киеве правоохранители задержали мужчину, который запустил салют во дворе многоэтажки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:45 СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая готовила обстрелы по объектам Укрзализныци

Новина з відео

08:44В Мелитополе раздалось несколько взрывов: что известно

Новина з відео

23:57 В спецподразделении Kraken рассказали об успешном ночном рейде под Соледаром

Новина з відео

23:14 "Молитесь, чтобы вас посадили": Мадяр отреагировал на изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье

Новина з відео

20:03 В Белгородской области жалуются на проблемы со светом и кражи генераторов: перехват ГУР

06:00Как привлечь путина к ответственности: история ордеров на арест глав государств

Эксклюзив

19:00Фрукты и овощи продолжают дорожать: актуальные цены на Одесском "Привозе"

18:10Парки вызывают стресс у мужчин, а узкие улицы — у женщин: как городские пространства влияют на людей

Эксклюзив

07:50Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Санитарно-десантные автомобили

Эксклюзив

06:00Жена дома, а муж на фронте: как сохранить отношения и избежать измены

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:00Как эффективно планировать свой бюджет: 5 советов от искусственного интеллекта

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Актуальное по теме

None 27 Март 16:42

Трудовые мигранты из Катара остались без работы после Чемпионата мира по футболу

None 27 Март 16:29

рф устроила позорный суд над украинцем, — Лубинец

None 27 Март 16:29

Пригожин против Пригожина: основатель ЧВК "Вагнер" назвал мужа Валерии "полным мудаком"

None 27 Март 16:24

В Измаиле почтили память погибших 15 лет назад пограничников

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB