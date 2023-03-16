Ринок пального — що буде з цінами на бензин та газ

Трейдери завезли достатній обсяг дешевого пального

На українському паливному ринку продовжують знижуватися ціни, попри активні перестороги як експертів, так і влади про здорожчання у 2023 році. "Чорним лебедем" на ринку стали трейдери, які завезли достатній обсяг дешевого пального, іноді навіть сумнівного походження.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Яка зараз ситуація на ринку

Як розраховував Національний банк України (НБУ) у своєму інфляційному звіті, бензин, дизельне паливо та автогаз додадуть 20% цьогоріч. Попереджали, що пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

Очікували, що літр бензину марки А-95 у середньому коштуватиме у 2023-му не менше ніж 60 гривень. Літр дизельного палива на заправках у середньому реалізуватимуть по майже 65 гривень.

Хоч зараз початок року, однак, бензин А-95 продовжує активно дешевшати. Коштує 47,36 гривні за літр. Дизельне пальне реалізують за 48,61 гривні за літр. Тоді як у січні коштував 54,45.

Що кажуть експерти

Як запевняють експерти, у березні не планується суттєвого здорожчання пального. Прогнози щодо зростання цін зламали трейдери, які завезли ресурсу взимку у достатньому обсязі для задоволення всіх потреб споживачів.

Вони активно накопичували обсяги пального також на тлі побоювань майбутнього дефіциту ресурсу після набрання чинності санкціями ЄС стосовно російських нафтопродуктів з 5 лютого. Тепер автозаправні станції у боротьбі за покупців змушені знижувати ціни. Передумов для здорожчання пального немає.

Також експерти пояснюють зниження цін на паливному ринку України засиллям російського продукту, який продовжують завозити і зараз. Про основний спосіб проникнення на український ринок російського дизеля розповідає директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Характерно, що подібні вантажі до Європи не проходять. І головний фільтр тут — банківська система: аналітики відстежують товарні потоки, виявляють токсичні вантажі та відмовляють у фінансуванні цих операцій. Але вже є відповідь ринку і на це — азіатські та арабські банки. До Європи ти навряд чи поїдеш, а ось в Україну — будь ласка!", — каже він.

Також експерт переконаний, що близько 50% імпорту всього автогазу в Україні становить російський, який прикривається сертифікатами про походження з інших держав. Через російський демпінг з ринку йдуть постачальники, насамперед європейські, наприклад, у березні фактично зник імпорт автогазу з Румунії.

Які компанії потрапляють до "групи ризику"

За даними видання "Нафторинку", є низка компаній, які можуть продавати російське пальне. Там склали рейтинг компаній, чий імпорт припадає на країни Балтії і може бути представлений паливом з рф, яке потім можуть продавати в Україні.

Очолюють цей рейтинг такі мережі: ОККО, БРСМ-Нафта та Омнія Трейд.

Нагадаємо, в Україні стартувала друга посівна за час повномасштабної війни з росією. Вже засіяли зерновими та зернобобовими культурами кілька тисяч гектарів. Однак, аграрії не поспішають закуповувати пальне до посівної, попри привабливі цінові пропозиції на АЗС.

Раніше повідомлялося, що росії вдалося попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.