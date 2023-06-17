Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Експорт РФ морем перевищує українські показники у 10 разів arrow

Експорт РФ морем перевищує українські показники у 10 разів

17 червня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Експорт РФ морем перевищує українські показники у 10 разів
Експорт Чорним морем. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 9 суден покинуло український порт. На їх борту було майже пів мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування. Тим часом в бік Босфору вирушило 84 російських судна.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 137 суден, з них 47 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 130 суден, з них 37 рухались з протоки Босфор;
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, Російська Федерація фактично гальмує експорт зерна з України попри чинну зернову угоду. Таким чином росіяни намагаються домогтися відновлення експорту аміаку через порт Одеси.

Зазначимо, заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що ситуація з Каховською ГЕС не порушить функціонування зернового коридору.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB