Експорт РФ морем перевищує українські показники у 10 разів

Експорт Чорним морем. Фото: google

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 9 суден покинуло український порт. На їх борту було майже пів мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування. Тим часом в бік Босфору вирушило 84 російських судна.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря — 137 суден, з них 47 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 130 суден, з них 37 рухались з протоки Босфор;

Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, Російська Федерація фактично гальмує експорт зерна з України попри чинну зернову угоду. Таким чином росіяни намагаються домогтися відновлення експорту аміаку через порт Одеси.

Зазначимо, заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що ситуація з Каховською ГЕС не порушить функціонування зернового коридору.