Экспорт РФ по морю превышает украинские показатели в 10 раз
За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 9 судов покинуло украинский порт. На их борту было около полумиллиона тонн зерна и других продуктов питания. Тем временем в сторону Босфора отправились 84 российских судна.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.
Объемы экспорта РФ
Между тем, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Черному морю — 137 судов, из них 47 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю — 130 судов, из них 37 двигались из пролива Босфор;
Напомним, Российская Федерация фактически тормозит экспорт зерна из Украины, несмотря на действующее зерновое соглашение. Таким образом россияне пытаются добиться возобновления экспорта аммиака через порт Одессы.
Отметим, заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что ситуация с Каховской ГЭС не нарушит функционирование зернового коридора.