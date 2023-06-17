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Экспорт РФ по морю превышает украинские показатели в 10 раз

17 июня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Экспорт РФ по морю превышает украинские показатели в 10 раз
Экспорт по Черному морю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 9 судов покинуло украинский порт. На их борту было около полумиллиона тонн зерна и других продуктов питания. Тем временем в сторону Босфора отправились 84 российских судна.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.

Объемы экспорта РФ

Между тем, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Черному морю — 137 судов, из них 47 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю — 130 судов, из них 37 двигались из пролива Босфор;
Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ
Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, Российская Федерация фактически тормозит экспорт зерна из Украины, несмотря на действующее зерновое соглашение. Таким образом россияне пытаются добиться возобновления экспорта аммиака через порт Одессы.

Отметим, заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что ситуация с Каховской ГЭС не нарушит функционирование зернового коридора.

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