Энергоатом запустит ЛЭП, что объединит украинскую и европейскую энергосистемы

Должны восстановить электролинию, которая не работала более 30 лет

Украина совместно с Польшей планирует запустить воздушную электролинию, которая объединит украинскую и европейскую энергосистемы. Должны восстановить ЛЭП, которая не работала более 30 лет.

Об этом сообщил пресс-центр ГП "НАЭК "Энергоатом".

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Как отмечается, государственное предприятие "Энергоатом" уже готовится к запуску данной электролинии, которая соединит Украину с энергосистемой еврозоны. Это имеет большое значение, учитывая то, что россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины, отметил президент компании Петр Котин.

"Так мы расширяем свои возможности и укрепляем связь Украины с европейской энергосистемой. Это очень важно в условиях, когда россия ведет прицельные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры", — рассказал он.

Что известно о ЛЭП

Данная воздушная линия электропередачи была выведена из эксплуатации и с 1991 года не работала. Электролиния позволит Украине осуществлять экспорт и импорт электроэнергии в страны Евросоюза, что будет иметь положительное влияние на развитие экономики Украины.

Котин добавил, что со своей стороны Энергоатом завершил работы в полном объеме.

На площадке смонтировали часть необходимого оборудования, а подразделения Энергоатома провели работы, предшествующие пусконаладке. Поэтому как только свою часть обязательств выполнит Укрэнерго, линия будет готова к вводу в эксплуатацию.

По предварительным оценкам специалистов, работы Укрэнерго может закончить в апреле 2023 года.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине ситуация с генерацией электрической энергии стабилизировалась. Возникли резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт в европейские страны.

Украина с 11 октября 2022 года приостановила экспорт электричества из-за ракетных обстрелов. Атаки поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставив остановить поставки электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.