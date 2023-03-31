Энергоатом запустит ЛЭП, что объединит украинскую и европейскую энергосистемы
Украина совместно с Польшей планирует запустить воздушную электролинию, которая объединит украинскую и европейскую энергосистемы. Должны восстановить ЛЭП, которая не работала более 30 лет.
Об этом сообщил пресс-центр ГП "НАЭК "Энергоатом".
-
Сегодня возможна активность авиации рф: Братчук о ситуации с безопасностью
-
Наместник Лавры объяснил, какой церковью является УПЦ МП — украинской или российской
-
Суд вынес приговор Гвинет Пэлтроу по громкому делу: что получила актриса
-
Годовщина освобождения Бучи: Зеленский напомнил о зверствах оккупантов
-
Нейросеть ChatGPT добавила Роналду и Месси в символическую сборную мира
-
Наместник Лавры Павел рассказал, на чьей стороне в полномасштабной войне находится УПЦ МП
-
В российском генштабе сказали, планируют ли новую волну мобилизации
-
Прокуратура отправила в суд дело организатора нарколаборатории в Киеве: детали
-
Ночная атака по Харькову: в ОВА сообщили подробности и рассказали о пострадавших
-
Генпрокуратура назвала количество пострадавших от большой войны украинских детей
Подробности
Как отмечается, государственное предприятие "Энергоатом" уже готовится к запуску данной электролинии, которая соединит Украину с энергосистемой еврозоны. Это имеет большое значение, учитывая то, что россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины, отметил президент компании Петр Котин.
"Так мы расширяем свои возможности и укрепляем связь Украины с европейской энергосистемой. Это очень важно в условиях, когда россия ведет прицельные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры", — рассказал он.
Что известно о ЛЭП
Данная воздушная линия электропередачи была выведена из эксплуатации и с 1991 года не работала. Электролиния позволит Украине осуществлять экспорт и импорт электроэнергии в страны Евросоюза, что будет иметь положительное влияние на развитие экономики Украины.
Котин добавил, что со своей стороны Энергоатом завершил работы в полном объеме.
На площадке смонтировали часть необходимого оборудования, а подразделения Энергоатома провели работы, предшествующие пусконаладке. Поэтому как только свою часть обязательств выполнит Укрэнерго, линия будет готова к вводу в эксплуатацию.
По предварительным оценкам специалистов, работы Укрэнерго может закончить в апреле 2023 года.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине ситуация с генерацией электрической энергии стабилизировалась. Возникли резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт в европейские страны.
Украина с 11 октября 2022 года приостановила экспорт электричества из-за ракетных обстрелов. Атаки поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставив остановить поставки электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.