Україна може відновити експорт електрики

Виникли резервні потужності, які дозволяють поновити експорт

В Україні ситуація з генерацією електричної енергії стабілізувалася. Виникли резервні потужності, які дозволяють поновити експорт у європейські країни.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує пресслужба відомства.

Які плани у Міненерго

Як зазначається, Галущенко висловив сподівання про якнайшвидше рішення ENTSO-E щодо підвищення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та Європейським Союзом. Про це йшлося під час зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії з питань міжінституційних відносин Марошем Шефчовичем у Брюсселі.

Міністр розраховує, що отримані від експорту гроші стабілізували б фінансовий стан енергокомпаній, які зазнали суттєвих втрат від російських атак. Окрім того, виручені кошти дозволили б почати підготовку до проходження наступного опалювального сезону.

Також сторони обговорили подальшу інтеграцію України до європейських ринків електроенергії та газу. Зокрема, Галущенко зауважив про зацікавленість України в участі у платформі спільних закупівель природного газу.

Посадовці заявили про необхідність збереження європейських санкцій проти росії в енергосекторі, поширення їх на російську ядерну галузь.

Марош Шефчович запевнив, що Євросоюз надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з росією, зберігаючи політичний тиск.

Призупинення експорту

Україні з 11 жовтня 2022 року довелося призупинити експорт електрики через ракетні обстріли. Атаки вразили теплову генерацію та електричні підстанції, змусивши зупинити поставки електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми.

Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" оцінили стан енергосистеми країни станом на кінець березня 2023 року. Зазначають, що фіксують зниження енергоспоживання, однак ситуація з енергобалансом залишається ще хиткою.

Також ми писали, що у ДТЕК Київські електромережі розповіли про деталі роботи української енергетичної системи. Обсяги споживання не є сталими, і вони залежать кількох факторів.