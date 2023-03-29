Україна може відновити експорт електрики, — Міненерго
В Україні ситуація з генерацією електричної енергії стабілізувалася. Виникли резервні потужності, які дозволяють поновити експорт у європейські країни.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує пресслужба відомства.
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Які плани у Міненерго
Як зазначається, Галущенко висловив сподівання про якнайшвидше рішення ENTSO-E щодо підвищення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та Європейським Союзом. Про це йшлося під час зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії з питань міжінституційних відносин Марошем Шефчовичем у Брюсселі.
Міністр розраховує, що отримані від експорту гроші стабілізували б фінансовий стан енергокомпаній, які зазнали суттєвих втрат від російських атак. Окрім того, виручені кошти дозволили б почати підготовку до проходження наступного опалювального сезону.
Також сторони обговорили подальшу інтеграцію України до європейських ринків електроенергії та газу. Зокрема, Галущенко зауважив про зацікавленість України в участі у платформі спільних закупівель природного газу.
Посадовці заявили про необхідність збереження європейських санкцій проти росії в енергосекторі, поширення їх на російську ядерну галузь.
Марош Шефчович запевнив, що Євросоюз надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з росією, зберігаючи політичний тиск.
Призупинення експорту
Україні з 11 жовтня 2022 року довелося призупинити експорт електрики через ракетні обстріли. Атаки вразили теплову генерацію та електричні підстанції, змусивши зупинити поставки електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми.
Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" оцінили стан енергосистеми країни станом на кінець березня 2023 року. Зазначають, що фіксують зниження енергоспоживання, однак ситуація з енергобалансом залишається ще хиткою.
Також ми писали, що у ДТЕК Київські електромережі розповіли про деталі роботи української енергетичної системи. Обсяги споживання не є сталими, і вони залежать кількох факторів.