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В Укренерго оцінили ситуацію в енергосистемі країни

25 березня 2023 11:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Укренерго оцінив ситуацію в енергосистемі країни — які загрози
Енергобаланс залишається ще хитким
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В НЕК "Укренерго" оцінили стан енергосистеми країни станом на кінець березня 2023 року. Зазначають, що фіксують зниження енергоспоживання, однак ситуація з енергобалансом залишається ще хиткою.

Про це розповів керівник Укренерго Володимир Кудрицький під час телемарафону "Єдині новини".

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Ситуація в енергосистемі країни

Як зазначив Кудрицький, в Україні зменшується енергоспоживання порівняно із зимовими місяцями, найближчими тижнями споживання електроенергії й надалі знижуватиметься.

"Закінчення осінньо-зимового сезону та опалювального періоду зумовить подальше зниження енергоспоживання, і енергосистемі буде легше його покрити тими ресурсами електростанцій, які зараз у нас є", — повідомив він.

За його словами, скороченню споживання електроенергії сприятиме насамперед сезонний фактор.

"Системи опалення працюють, як правило, на природному газі, проте відповідні насоси та інше обладнання, встановлене на теплоелектроцентралях та котельнях, також споживає електроенергію. Тому зниження обсягів виробництва тепла автоматично зумовить зниження обсягів виробництва електроенергії. Тому буде ще легше енергосистемі", — зауважив Кудрицький.

Також схвально оцінив програми з енергозбереження, зокрема заміну населенням ламп розжарювання на LED-лампи.

"Такі заходи енергозбереження також дають і даватимуть свій ефект. Тому ми всі стали трохи енергоефективнішими цієї зими і навчилися економити", — констатував голова Укренерго.

Які залишаються загрози

Він додав, що через російські масштабні ракетні атаки по українській енергосистемі ситуація з енергобалансом, який країна утримує вже кілька тижнів, залишається ще хиткою.

"Тому ми працюватимемо над відновленням потужностей, що генерують. Влітку плануватимемо роботу так, щоб енергоблоки, які підуть у ремонт, були заміщені тими, що вийшли з відновлення. Або додатково застосовуватимемо включення енергоблоків інших електростанцій", — наголосив Кудрицький.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ДТЕК Київські електромережі розповіли про деталі роботи української енергетичної системи. Обсяги споживання не є сталими, і вони залежать кількох факторів.

Також ми писали, що у ДТЕК підрахували суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 млрд доларів.

Додамо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.

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