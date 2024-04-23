Рівень травматизму в SpaceX Маска перевищує середній показник по галузі другий рік поспіль

Засновник, генеральний директор та головний інженер компанії SpaceX Ілон Маск. Фото: cbc.ca

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Рівень травматизму на об'єктах SpaceX у 2023 році продовжував перевищувати середній показник по галузі. Про це стало відомо завдяки звітам про безпеку, які космічне підприємство Ілона Маска надало регулюючим органам США.

Про травматизм у SpaceX розповіли Reuters.

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Що показали звіти SpaceX з безпеки

Як зазначається, звіти за 2023 рік, які були нещодавно оприлюднені Управлінням з охорони праці США, показують, що рівень травматизму на деяких об'єктах SpaceX став гіршим, ніж той, про який компанія повідомляла у 2022 році. Наприклад, на її виробничо-пусковому комплексі в Браунсвіллі, штат Техас, SpaceX повідомила про 5,9 травми на 100 працівників. Цей показник перевищує аналогічний у 2022 році — 4,8 травми, а також середній показник у космічній галузі — 0,8 травми на 100 працівників.

Високий рівень травматизму в компанії минулого року став предметом розслідування журналістів, під час якого було виявлено щонайменше 600 раніше не зареєстрованих травм серед співробітників ракетної та супутникової компанії. Ці травми, як зазначається, призвели до роздроблення кінцівок, ампутацій, серйозних травм голови та однієї смерті.

Експерти з безпеки кажуть, що високий рівень травматизму має викликати занепокоєння у клієнтів SpaceX, включаючи NASA. В останні роки космічна програма США все більше покладалася на SpaceX і станом на 2022 заплатила компанії не менше 11,8 мільярда доларів за різні контракти.

"NASA повинно бути стурбоване якістю роботи у SpaceX. Високий рівень травматизму може бути індикатором низької якості виробництва", — сказав професор Університету Джорджа Вашингтона Девід Майклс.

Дані за 2023 є найбільш повними на цю мить, наданими SpaceX. Компанія повідомила про травми на восьми великих об'єктах, що на три більше, ніж у 2022 році. За кілька років до цього SpaceX не повідомляла жодних даних щодо більшості своїх об'єктів, включаючи виробничі.

Минулого року компанія SpaceX повідомила про 7,6 травми на 100 робітників у підрозділі, який займається пошуком ракетних прискорювачів у Тихому океані, що більш ніж у дев'ять разів перевищує показник галузі.

Нагадаємо, ми писали, що у світі знову ростуть ціни на нафту. Ціна бареля нафти марки Brent зросла більш ніж на 4 відсотки через побоювання про можливі порушення ланцюжка поставок через конфлікт на Близькому Сході.

Також ми розповідали, що засновник SpaceX та генеральний директор Tesla Ілон Маск зізнався, що акції його автобудівної компанії більше не вважаються "гарячими" активами. Втім, експерти вважають, що все може бути куди гірше. За словами аналітика банківської холдингової компанії Wells Fargo Коліна Лангана, цього року продажі Tesla можуть зовсім зупинити своє зростання.