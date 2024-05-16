Meta грозит расследование ЕС по рискам безопасности детей

Американский предприниматель и основатель Meta Марк Цукерберг. Фото: James Martin/CNET

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Социальные сети Facebook и Instagram попадут под расследование ЕС относительно потенциальных нарушений правил, касающихся онлайн-контента и безопасности детей. Компанию могут ожидать огромные штрафы.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается в заявлении регулятора, технологические компании обязаны делать больше для борьбы с незаконным и вредоносным контентом на своих платформах в соответствии с Законом Европейского Союза о цифровых услугах (DSA), который вступил в силу в прошлом году.

Европейская комиссия заявила, что решила начать углубленное расследование по отношению Facebook и Instagram из-за опасений, что они должным образом не приняли меры по устранению рисков для детей. В сентябре компания Meta представила отчет об оценке рисков.

"Комиссия обеспокоена тем, что системы Facebook и Instagram, включая их алгоритмы, могут стимулировать поведенческие зависимости у детей, а также создавать так называемые "эффекты кроличьей норы. Кроме того, Комиссия также озабочена методами обеспечения возраста и проверки, которые используют Meta", — отмечается в заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

Беспокойство регулятора связано с доступом детей к неприемлемому контенту.

Meta уже находится под прицелом ЕС из-за дезинформации о выборах, что является ключевой проблемой накануне решающих выборов в Европейский парламент в следующем месяце. Нарушение DSA может привести к штрафам до 6% от годового глобального оборота компании.

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