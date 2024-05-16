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Facebook и Instagram грозит расследование ЕС — чем соцсети вредят детям

16 мая 2024 16:12
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Meta грозит расследование ЕС по рискам безопасности детей
Американский предприниматель и основатель Meta Марк Цукерберг. Фото: James Martin/CNET
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Социальные сети Facebook и Instagram попадут под расследование ЕС относительно потенциальных нарушений правил, касающихся онлайн-контента и безопасности детей. Компанию могут ожидать огромные штрафы.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается в заявлении регулятора, технологические компании обязаны делать больше для борьбы с незаконным и вредоносным контентом на своих платформах в соответствии с Законом Европейского Союза о цифровых услугах (DSA), который вступил в силу в прошлом году.

Европейская комиссия заявила, что решила начать углубленное расследование по отношению Facebook и Instagram из-за опасений, что они должным образом не приняли меры по устранению рисков для детей. В сентябре компания Meta представила отчет об оценке рисков.

"Комиссия обеспокоена тем, что системы Facebook и Instagram, включая их алгоритмы, могут стимулировать поведенческие зависимости у детей, а также создавать так называемые "эффекты кроличьей норы. Кроме того, Комиссия также озабочена методами обеспечения возраста и проверки, которые используют Meta", — отмечается в заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

Беспокойство регулятора связано с доступом детей к неприемлемому контенту.

Meta уже находится под прицелом ЕС из-за дезинформации о выборах, что является ключевой проблемой накануне решающих выборов в Европейский парламент в следующем месяце. Нарушение DSA может привести к штрафам до 6% от годового глобального оборота компании.

Напомним, американский миллиардер и магнат недвижимости Фрэнк МакКорт заявил, что он собирает консорциум для приобретения американского бизнеса TikTok. Инвесторы надеются извлечь выгоду от нового федерального закона, требующего, чтобы китайская материнская компания TikTok продала популярную платформу. В противном случае соцсеть будет запрещена.

Также мы рассказывали, что компанию Илона Маска обвинили в плохих условиях труда. Уровень травматизма на объектах SpaceX в 2023 г. продолжал превышать средний показатель по отрасли.

Европейский союз
Facebook
соцсети
Instagram
Марк Цукерберг
Meta
технологии
бизнес

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