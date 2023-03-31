Фінансова держдопомога — хто з українців може оформити 10-16 тис. грн

Зокрема, держава компенсує роботодавцям єдиний соціальний внесок

В Україні діє державна програма заохочення роботодавців працевлаштовувати до себе людей з інвалідністю та осіб, які отримали фізичні вади внаслідок бойових дій. За це виплачують до 16 тисяч гривень фінансової підтримки.

Про це повідомляють у Міністерстві економіки України.

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Роботодавці, які візьмуть до себе людей з інвалідністю, зможуть отримати компенсації, також держава компенсує єдиний соціальний внесок.

Уряд планує збільшити розмір виплати роботодавцю за працевлаштування особи з інвалідністю від 1 до 2 мінімальних заробітних плат плюс Єдиний соціальний внесок та збільшити термін виплат до 1 року — від 10,89 тис. до 14,52 тис. грн. Раніше виплати становили 5-8 тисяч гривень. Тривалість виплат збільшиться до 1 року.

Відомо, що держава платить роботодавцям за створення доступних робочих місць (розширення дверей, встановлення пандусів тощо) та обладнання робочих місць для людей з інвалідністю.

Працевлаштування біженців

Також влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, для бізнесу запровадили умову щодо тривалості працевлаштування переселенців. Роботодавці зобов'язані надавати роботу ВПО на період, який має бути удвічі довшим за термін гарантованих компенсаційних виплат. У разі порушення нового правила — гроші, виплачені працедавцеві, потрібно буде повернути державі.

При цьому роботодавцям також дали право на компенсацію витрат на підвищення кваліфікації чи професійну перепідготовку переселенців. Виплати будуть дійсними, якщо ВПО гарантуватимуть місце роботи не менше ніж на рік.

Для отримання компенсації у 6,7 тис. грн в 2023 році за працевлаштування ВПО, передбачені такі умови:

роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну ( годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;

годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством; подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021 р. або річної звітності за 2021 рік;

ВПО може бути працевлаштована на умовах, визначених цим Порядком, один раз.

Інша допомога постраждалим від війни

В Україні запровадять одноразову державну допомогу постраждалим громадянам від війни. Виплати передбачені у зв'язку з інвалідністю та в разі смерті.

Виплати зможуть отримати:

особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

працівники об’єктів критичної інфраструктури;

журналісти або члени їхніх родин.

Документ передбачає такі розміри виплат:

у разі загибелі особи, яка настала через поранення — 1 млн гривень;

у разі встановлення інвалідності І-ІІІ групи, що настала внаслідок поранення — 200-800 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським військовим можуть повернути скасовані надбавки до заробітних плат. Парламент має розглянути відповідний законопроєкт. Про це йдеться у пояснювальній записці до зареєстрованого проєкту закону №9071 у Верховній Раді.

Власники зруйнованих квартир та інших житлових приміщень отримають житлові сертифікати — документи, що підтверджують гарантії держави профінансувати купівлю квартири чи іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому).