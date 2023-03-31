Финансовая госпомощь — кто из украинцев может оформить 10-16 тыс. грн

В частности, государство компенсирует работодателям единый социальный взнос

В Украине действует государственная программа поощрения работодателей трудоустраивать к себе людей с инвалидностью и лиц, которые получили физические увечья в результате боевых действий. За это выплачивается до 16 тысяч гривен финансовой поддержки.

Об этом сообщается в Министерстве экономики Украины.

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Работодатели, которые примут людей с инвалидностью смогут получить компенсации, также государство компенсирует единый социальный взнос.

Правительство планирует увеличить размер выплаты работодателю за трудоустройство лица с инвалидностью от 1 до 2 минимальных зарплат плюс Единый социальный взнос и увеличить срок выплат до 1 года — от 10,89 тыс. до 14,52 тыс. грн. Раньше выплаты составляли 5-8 тысяч гривен. Продолжительность выплат увеличится до 1 года.

Известно, что государство платит работодателям за создание доступных рабочих мест (расширение дверей, установку пандусов и т.п.) и оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью.

Трудоустройство беженцев

Также власти подкорректировали правила выплаты государственной компенсации работодателям, нанимающим на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Так, для бизнеса ввели условие продолжительности трудоустройства переселенцев. Работодатели обязаны предоставлять работу ВПЛ на период, который должен быть вдвое длиннее срока гарантированных компенсационных выплат. В случае нарушения нового правила — деньги, выплаченные работодателю, нужно будет вернуть государству.

При этом работодатели также предоставили право на компенсацию затрат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку переселенцев. Выплаты будут действительны, если ВПЛ будут гарантировать место работы не менее чем на год.

Для получения компенсации в 6,7 тыс. грн в 2023 году за трудоустройство ВПЛ предусмотрены следующие условия:

работодатель состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную ( часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной законодательством;

часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной законодательством; представление в установленном законодательством порядке налоговой отчетности за IV квартал 2021 г. или годовой отчетности за 2021 год;

ВПЛ может быть трудоустроено на условиях, определенных по этому Порядку, один раз.

Другая помощь пострадавшим от войны

В Украине введут единовременную государственную помощь пострадавшим гражданам от войны. Выплаты предусмотрены в связи с инвалидностью и гибелью.

Выплаты смогут получить:

лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления;

работники объектов критической инфраструктуры;

журналисты или члены их семей.

Документ предусматривает следующие размеры выплат:

в случае гибели наступившей из-за ранения — 1 млн гривен;

в случае установления инвалидности I-III группы, наступившей в результате ранения — 200-800 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским военным могут вернуть отмененные надбавки к заработным платам. Парламент должен рассмотреть соответствующий законопроект. Об этом говорится в пояснительной записке к зарегистрированному проекту закона №9071 в Верховной Раде.

Владельцы разрушенных квартир и других жилых помещений получат жилищные сертификаты — документы, подтверждающие гарантии государства профинансировать покупку квартиры или другого жилого помещения (в том числе возведенного в будущем).