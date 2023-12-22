Допомога для українців — як отримати гроші від благодійної організації

Гроші у гаманці. Фото: Unplush

Українці можуть отримати чергову грошову допомогу від благодійного проєкту $1KProject. Родини, які зазнали втрат через війну, можуть отримати 1 тис. доларів.

Про це повідомляється на сайті проєкту.

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Детальніше про фіндопомогу від $1K

Йдеться про проєкт американського підприємця з українським походженням Алекса Іскольда. В рамках проєкту різні спонсори фінансово допомагають українцям.

Охочі можуть отримати одноразову фінансову підтримку у розмірі $1 тис.

Як зазначається на сайті, проєкт $1K є некомерційним, зосереджується на прямих зв’язках спонсорів у США та в усьому світі для допомоги родинам з України, які постраждали від війни.

Як отримати фіндопомогу

Фіндопомогу можуть отримати як переселенці, так і ті, хто виїхав за кордон. При опрацюванні заявок пріоритет будуть надавати матерям з дітьми та бабусям. Водночас, чоловікам переважно відмовлятимуть.

"Якщо ми зможемо знайти для вас спонсора, ви отримаєте гроші безпосередньо на свою банківську картку в гривнях", — зазначають організатори.

Для того, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно заповнити заявку:

перейти на сайт проєкту $1K;

підписатися на соцмережі $1K;

заповнити коротку форму, вказавши е-адресу, номер мобільного телефону, прізвище та ім'я, дату народження, місто та адресу;

потрібно завантажити фотографію, що є обов’язковою умовою;

вказати номер банківської картки;

додати посилання на соцмережі;

натиснути "Подати".

"Тепер необхідно почекати, доки ваші дані будуть опрацьовувати. Важливо, що двічі подавати одну й ту ж саму форму не можна", — йдеться на сайті.

Джерело: airtable.com

Що ще варто знати

Нагадаємо, у двох регіонах України проведуть конкурс на гранти для розвитку бізнесу, відкритого жінками. У його рамках можна розраховувати на суму до 70 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадують про необхідність проведення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За результатом моніторингу виплати на проживання переселенцям можуть скасувати.