Допомога для українців — як отримати гроші від благодійної організації

Фіндопомога від $1K Project для українців — як отримати 1 тис. доларів
Українці можуть отримати чергову грошову допомогу від благодійного проєкту $1KProject. Родини, які зазнали втрат через війну, можуть отримати 1 тис. доларів.
Про це повідомляється на сайті проєкту.
Детальніше про фіндопомогу від $1K
Йдеться про проєкт американського підприємця з українським походженням Алекса Іскольда. В рамках проєкту різні спонсори фінансово допомагають українцям.
Охочі можуть отримати одноразову фінансову підтримку у розмірі $1 тис.
Як зазначається на сайті, проєкт $1K є некомерційним, зосереджується на прямих зв’язках спонсорів у США та в усьому світі для допомоги родинам з України, які постраждали від війни.
Як отримати фіндопомогу
Фіндопомогу можуть отримати як переселенці, так і ті, хто виїхав за кордон. При опрацюванні заявок пріоритет будуть надавати матерям з дітьми та бабусям. Водночас, чоловікам переважно відмовлятимуть.
"Якщо ми зможемо знайти для вас спонсора, ви отримаєте гроші безпосередньо на свою банківську картку в гривнях", — зазначають організатори.
Для того, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно заповнити заявку:
- перейти на сайт проєкту $1K;
- підписатися на соцмережі $1K;
- заповнити коротку форму, вказавши е-адресу, номер мобільного телефону, прізвище та ім'я, дату народження, місто та адресу;
- потрібно завантажити фотографію, що є обов’язковою умовою;
- вказати номер банківської картки;
- додати посилання на соцмережі;
- натиснути "Подати".
"Тепер необхідно почекати, доки ваші дані будуть опрацьовувати. Важливо, що двічі подавати одну й ту ж саму форму не можна", — йдеться на сайті.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у двох регіонах України проведуть конкурс на гранти для розвитку бізнесу, відкритого жінками. У його рамках можна розраховувати на суму до 70 тисяч гривень.
Раніше ми писали, що Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадують про необхідність проведення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За результатом моніторингу виплати на проживання переселенцям можуть скасувати.
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