Грошова допомога українцям — як отримати до 70 тис. грн

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У двох регіонах України проведуть конкурс на гранти для розвитку бізнесу, відкритого жінками. У його рамках можна розраховувати на суму до 70 тисяч гривень.

Про це йдеться у повідомленні Фонду "Жіночі можливості в Україні" у соцмережі Facebook.

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Детальніше про допомогу на бізнес

Так, фонд "Жіночі можливості" в Україні реалізує програму надання мінігрантів для жінок, які присвятили життя підприємницькій діяльності.

Зокрема, долучитися до конкурсу зможуть жінки-підприємиці, які:

зареєстровані як фізособи-підприємці в Одеській або Миколаївській областях;

перенесли бізнес після початку повномасштабної війни у ці регіони та є підтверджений статус ВПО.

За результатом конкурсу, десять переможниць отримають по 70 тисяч гривень на купівлю необхідного обладнання, чи будь-який інший розвиток власного бізнесу.

Серед головних умов програми — жінки повинні мати досвід підприємницької діяльності щонайменше шість місяців.

Як подати заявку до допомогу

Прийматимуть заявки до 31 грудня 2023 року. Для цього необхідно заповнити форму за відповідний посиланням, де потрібно вказати:

відомості про себе та бізнес;

прикріпити мотиваційний лист;

додати документи, що підтверджують стаж ведення підприємницької діяльності;

розробити та подати бізнес-план.

Результати конкурсу оголосять у січні 2024 року.

Усі питання можна уточнити, надіславши листа на електронну адресу фонду:

Більше про допомогу українцям

Нагадаємо, неурядові організації витратили понад 650 мільйонів злотих (149,4 мільйона євро) на допомогу упродовж перших двох місяців великої війни. За весь період було залучено 29 тисяч громадських організацій.

Також ми писали, що українці у шести регіонах країни можуть подати заявки на грошову допомогу. Йдеться про тих, хто постраждав на тлі війни, та належить до категорії вразливих.