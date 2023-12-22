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Финпомощь от $1K Project для украинцев — как получить 1 тыс. долларов

22 декабря 2023 12:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь для украинцев — как получить деньги от благотворительной организации
Деньги в кошельке. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы могут получить очередную денежную помощь от благотворительного проекта $1KProject. Семьи, понесшие потери из-за войны, могут получить 1 тыс. долларов.

Об этом сообщается на сайте проекта.

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Подробнее о финпомощи от $1K

Речь идет о проекте американского предпринимателя с украинским происхождением Алекса Искольда. В рамках проекта разные спонсоры финансово помогают украинцам.

Желающие могут получить единовременную финансовую поддержку в размере 1 тыс.  долларов.

Как отмечается на сайте, проект $1K — некоммерческий, сосредоточивается на прямых связях спонсоров в США и во всем мире для помощи семьям из Украины, которые пострадали от войны.

Как получить финпомощь

Финпомощь могут получить как переселенцы, так и те, кто выехал за границу. При проработке заявок приоритет будут предоставлять матерям с детьми и бабушкам. В то же время, мужчинам будут преимущественно отказывать.

"Если мы сможем найти для вас спонсора, вы получите деньги непосредственно на свою банковскую карту в гривнах", — отмечают организаторы.

Для того, чтобы получить финансовую помощь, нужно заполнить заявку:

  • перейти на сайт проекта $1K;
  • подписаться на соцсети $1K;
  • заполнить короткую форму, указав е-адрес, номер мобильного телефона, фамилию и имя, дату рождения, город и адрес;
  • нужно загрузить фотографию, что является обязательным условием;
  • указать номер банковской карты;
  • добавить ссылку на соцсети;
  • нажать "Подать".

"Теперь необходимо подождать, пока ваши данные будут прорабатывать. Важно, что дважды подавать одну и ту же форму нельзя", — говорится на сайте.

денежная помощь
Источник: airtable.com

Что еще стоит знать

Напомним, в двух регионах Украины будет проведен конкурс на гранты для развития бизнеса, открытого женщинами. В его рамках можно рассчитывать на сумму до 70 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий напоминает о необходимости проведения проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По результатам мониторинга выплаты на жительство переселенцам могут быть отменены.

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