Податки в Україні — які АЗС платять найменше

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Державній податковій службі (ДПС) оприлюднили статистику сплати податків мережами АЗС. Деякі з них мають податкову ефективність, яка дорівнює 0%.

Відповідний документ ДПС опублікувало видання "Нафторинок".

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У документі названо найгірші компанії за співвідношенням сплачених податків. Зокрема, у середньому за торгівлю пальним сплачують ПДВ із податковою ефективністю 0,63% (співвідношення сплати податків до бази оподаткування).

Якщо сума, з котрої потрібно сплатити податок, становить 100 одиниць, то це є основа оподаткування. Якщо зі 100 одиниць сплатили податок у розмірі 1 одиниця, то ефективність дорівнюватиме 0,01. Примітно те, що низка компаній не досягають навіть цього рівня.

Мережа "ОККО", відповідно до документів, показала ефективність у розмірі 0%. Аналогічна ситуація у "Паралель-М ЛТД", "ОККО-БІЗНЕС Партнер", "Вест Кард" (WOG), "Полтава Газтрейд", "Нафтобізнес Контракт".

Водночас середня податкова ефективність у сфері "роздрібна торгівля пальним" становить тільки 0,58%. Зокрема:

у "Прайм Груп Нафта" (PRIME) — 0,15%;

"Автотехсервіс" — 0%;

"Мікс Маркет" — 0,1%;

"Драйв Петрол" (MANGO) — 0, 09%;

"Ларсен ЛТД" (MOTTO) — 0,13%.

Середній рівень податкової ефективності у податку на прибуток становить — 0,47%. Зокрема:

у компанії "Центр" — 0,11%;

"АМІК Україна" — 0%;

"Катма Груп" (БРСМ-Нафта) — 0,05%;

"Альянс Холдинг" (SHELL) — 0%;

"Сокар Україна" — 0%;

Стандарт Ойл-2000" (БРСМ- Нафта) — 0,34%.

Джерело: НафтоРинок

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українських автозаправних станціях знову оновили вартість пального. У вівторок, 14 листопада, на автозаправних станціях України знову зросла вартість скрапленого автомобільного газу.

Раніше ми писали, що Податкова служба позбавила ліцензій автозаправну мережу Avantage7. Загалом по Україні анульовано ліцензії 71 станції. У столиці лише дві АЗС будуть функціонувати, тоді як 18 заправок по Київському регіону позбавили ліцензії на ведення діяльності.