Податки в Україні — які АЗС платять найменше

Фіскали назвали АЗС, які платять найменше податків
У Державній податковій службі (ДПС) оприлюднили статистику сплати податків мережами АЗС. Деякі з них мають податкову ефективність, яка дорівнює 0%.
Відповідний документ ДПС опублікувало видання "Нафторинок".
Які АЗС платять найменше податків
У документі названо найгірші компанії за співвідношенням сплачених податків. Зокрема, у середньому за торгівлю пальним сплачують ПДВ із податковою ефективністю 0,63% (співвідношення сплати податків до бази оподаткування).
Якщо сума, з котрої потрібно сплатити податок, становить 100 одиниць, то це є основа оподаткування. Якщо зі 100 одиниць сплатили податок у розмірі 1 одиниця, то ефективність дорівнюватиме 0,01. Примітно те, що низка компаній не досягають навіть цього рівня.
Мережа "ОККО", відповідно до документів, показала ефективність у розмірі 0%. Аналогічна ситуація у "Паралель-М ЛТД", "ОККО-БІЗНЕС Партнер", "Вест Кард" (WOG), "Полтава Газтрейд", "Нафтобізнес Контракт".
Водночас середня податкова ефективність у сфері "роздрібна торгівля пальним" становить тільки 0,58%. Зокрема:
- у "Прайм Груп Нафта" (PRIME) — 0,15%;
- "Автотехсервіс" — 0%;
- "Мікс Маркет" — 0,1%;
- "Драйв Петрол" (MANGO) — 0, 09%;
- "Ларсен ЛТД" (MOTTO) — 0,13%.
Середній рівень податкової ефективності у податку на прибуток становить — 0,47%. Зокрема:
- у компанії "Центр" — 0,11%;
- "АМІК Україна" — 0%;
- "Катма Груп" (БРСМ-Нафта) — 0,05%;
- "Альянс Холдинг" (SHELL) — 0%;
- "Сокар Україна" — 0%;
- Стандарт Ойл-2000" (БРСМ- Нафта) — 0,34%.
Що ще варто знати
Нагадаємо, на українських автозаправних станціях знову оновили вартість пального. У вівторок, 14 листопада, на автозаправних станціях України знову зросла вартість скрапленого автомобільного газу.
Раніше ми писали, що Податкова служба позбавила ліцензій автозаправну мережу Avantage7. Загалом по Україні анульовано ліцензії 71 станції. У столиці лише дві АЗС будуть функціонувати, тоді як 18 заправок по Київському регіону позбавили ліцензії на ведення діяльності.
Читайте Новини.LIVE!