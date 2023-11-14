Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Фіскали назвали АЗС, які платять найменше податків arrow

Фіскали назвали АЗС, які платять найменше податків

14 листопада 2023 12:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки в Україні — які АЗС платять найменше
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Державній податковій службі (ДПС) оприлюднили статистику сплати податків мережами АЗС. Деякі з них мають податкову ефективність, яка дорівнює 0%.

Відповідний документ ДПС опублікувало видання "Нафторинок".

Читайте також:

Які АЗС платять найменше податків

У документі названо найгірші компанії за співвідношенням сплачених податків. Зокрема, у середньому за торгівлю пальним сплачують ПДВ із податковою ефективністю 0,63% (співвідношення сплати податків до бази оподаткування).

Якщо сума, з котрої потрібно сплатити податок, становить 100 одиниць, то це є основа оподаткування. Якщо зі 100 одиниць сплатили податок у розмірі 1 одиниця, то ефективність дорівнюватиме 0,01. Примітно те, що низка компаній не досягають навіть цього рівня.

Мережа "ОККО", відповідно до документів, показала ефективність у розмірі 0%. Аналогічна ситуація у "Паралель-М ЛТД", "ОККО-БІЗНЕС Партнер", "Вест Кард" (WOG), "Полтава Газтрейд",  "Нафтобізнес Контракт".

Водночас середня податкова ефективність у сфері "роздрібна торгівля пальним" становить тільки 0,58%. Зокрема:

  • у "Прайм Груп Нафта" (PRIME) — 0,15%;
  •  "Автотехсервіс" — 0%;
  • "Мікс Маркет" — 0,1%;
  • "Драйв Петрол" (MANGO) — 0, 09%;
  • "Ларсен ЛТД" (MOTTO) — 0,13%.

Середній рівень податкової ефективності у податку на прибуток становить — 0,47%. Зокрема:

  • у компанії "Центр" — 0,11%;
  • "АМІК Україна" — 0%;
  • "Катма Груп" (БРСМ-Нафта) — 0,05%;
  •  "Альянс Холдинг" (SHELL) — 0%;
  • "Сокар Україна" — 0%;
  • Стандарт Ойл-2000" (БРСМ- Нафта) — 0,34%.

 

податки АЗС
податки АЗС
Джерело: НафтоРинок

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українських автозаправних станціях знову оновили вартість пального. У вівторок, 14 листопада, на автозаправних станціях України знову зросла вартість скрапленого автомобільного газу.

Раніше ми писали, що Податкова служба позбавила ліцензій автозаправну мережу Avantage7. Загалом по Україні анульовано ліцензії 71 станції.  У столиці лише дві АЗС будуть функціонувати, тоді як 18 заправок по Київському регіону позбавили ліцензії на ведення діяльності.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі