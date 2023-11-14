Налоги в Украине — какие АЗС платят меньше всего

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Государственной налоговой службе (ГНС) обнародовали статистику уплаты налогов сетями АЗС. Некоторые из них имеют налоговую эффективность, равную 0%.

Соответствующий документ ГНС опубликовало издание "Нафторинок".

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В документе названы самые плохие компании по соотношению уплаченных налогов. В частности, в среднем за торговлю горючим уплачивают НДС с налоговой эффективностью 0,63% (соотношение уплаты налогов к налогооблагаемой базе).

Если сумма, из которой нужно уплатить налог, составляет 100 единиц, то это основа налогообложения. Если со 100 единиц уплатили налог в размере 1 единица, то эффективность будет равна 0,01. Примечательно, что ряд компаний не достигают даже этого уровня.

Сеть "ОККО", согласно документам, показала эффективность в размере 0%. Аналогичная ситуация у "Параллель-М ЛТД", "ОККО-БИЗНЕС Партнер", "Вест Кард" (WOG), "Полтава Газтрейд", "НафтоБизнес Контракт".

В то же время средняя налоговая эффективность в сфере "розничная торговля горючим" составляет только 0,58%. В частности:

в "Прайм Груп Нефть" (PRIME) — 0,15%;

"Автотехсервис" — 0%;

"Микс Маркет" — 0,1%;

"Драйв Петрол" (MANGO) — 0,09%;

"Ларсен ЛТД" (MOTTO) — 0,13%.

Средний уровень налоговой эффективности у налога на прибыль составляет 0,47%. В частности:

в компании "Центр" — 0,11%;

"АМИК Украина" — 0%;

"Катма Груп" (БРСМ-Нафта) — 0,05%;

"Альянс Холдинг" (SHELL) — 0%;

"Сокар Украина" — 0%;

Стандарт Ойл-2000" (БРСМ-Нафта) — 0,34%.

Источник: НефтеРынок

Что еще стоит знать

Напомним, на украинских автозаправочных станциях снова обновили стоимость горючего. Во вторник, 14 ноября, на автозаправочных станциях Украины снова выросла стоимость сжиженного автомобильного газа.

Ранее мы писали, что Налоговая служба лишила лицензий автозаправочную сеть Avantage7. В целом по Украине аннулированы лицензии 71 станции. В столице всего две АЗС будут функционировать, тогда как 18 заправок по Киевскому региону лишили лицензии на ведение деятельности.