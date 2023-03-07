Фонд госимущества продаст очередной морской порт значительно дешевле

Во время первого аукциона не нашлось покупателей

Морской "Белгород-Днестровский порт" выставят на повторные торги по вдвое сниженной цене. Во время первого аукциона не нашлось покупателей.

Об этом сообщил эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник в соцсети Facebook.

Проблемы с продажей порта

"Белгород-Днестровский порт не смогли продать на аукционе с первого раза. Просто не было людей, желающих участвовать в аукционе", — говорится в сообщении.

По его словам, региональное подразделение Фонда государственного имущества утверждало, что рекордное количество компаний заинтересовало лот, однако покупателям, очевидно, стартовая цена в 187 миллионов грн оказалась слишком высокой. Ко всему — предприятие продают с налогами и долгами, покупателю придется выложить около 325 млн грн.

Как отметил Мельник, порт будет выставлен на повторный аукцион 13 марта за 93,7 млн грн.

"То есть предприятие, которое насчитывает 9 причалов и 1 пристань в портопункте, 9 судов, 4 дизельных локомотива, 18 портальных кранов и 47 транспортных средств (часть транспорта арендована) будет продано за $2 млн", — отметил эксперт.

Напомним, ранее Верховная Рада упростила приватизацию ряда государственных предприятий, имеющих многомиллионные налоговые долги. Такие объекты можно будет приобрести без согласия налоговых органов при уплате долга.

Также мы писали, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) после продажи морского торгового порта Усть-Дунайск готовится выставить на приватизацию очередной порт. На этот раз речь шла о Белгороде-Днестровском морпорте.