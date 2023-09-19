Санкційне майно росіян — в Україні запустили портал з активами РФ

Людина за комп'ютером. Фото: Unplush

В Україні Фонд державного майна запустив портал із переліком санкційних активів російських громадян. Переглянути список арештованого майна може кожен охочий.

Про це інформує пресслужба Фонду.

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Детальніше про сайт з арештованими активами РФ

Як зазначається, запустив відповідний портал Офіс цифрової трансформації Фонду держмайна. На ньому зібрано всі арештовані активи росіян, а також громадян України, які перейшли на бік Росії.

Зараз у реєстрі налічується 136 санкційних активів, зокрема, власність російського мільярдера Михайла Шелкова та українського президента-втікача Віктора Януковича.

Як уточнили у Фонді, згодом всі арештовані активи виставлять на приватизацію чи оренду через електронну систему Prozorro.

Мета запуску такого сайту — інформування суспільства та іноземних партнерів про перебіг справ з усіма конфіскованими активами, що є у власності Фонду держмайна.

"Важливо, аби кожен у кілька кліків міг дізнатися все про арештоване майно колаборантів або російських олігархів, яке надалі може принести прибуток державі", — повідомили в ФДМУ.

Де переглянути санкційне майно

З переліком арештованих активів можна ознайомитися на сайті за посиланням. Очікується, що список незабаром збільшиться. Йдеться про передачу ще близько пів тисячі об'єктів російських олігархів і громадян-колаборантів.

У березні минулого року президент підписав закон про примусове вилучення об’єктів власності РФ та її резидентів без компенсації.

Джерело: sanlist.spfu.gov.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з часу поновлення приватизації провели близько 400 аукціонів. У результаті державна казна поповнилась на понад 3,8 млрд грн.

Також ми писали, що у Фонді державного майна заявляли, що розраховують організувати приватизаційний процес конфіскованих російських активів вже цього року. Уряд передав Фонду понад 100 об'єктів.