Санкційне майно росіян — в Україні запустили портал з активами РФ

Фонд держмайна запустив портал, де можна знайти санкційне майно росіян
В Україні Фонд державного майна запустив портал із переліком санкційних активів російських громадян. Переглянути список арештованого майна може кожен охочий.
Про це інформує пресслужба Фонду.
Детальніше про сайт з арештованими активами РФ
Як зазначається, запустив відповідний портал Офіс цифрової трансформації Фонду держмайна. На ньому зібрано всі арештовані активи росіян, а також громадян України, які перейшли на бік Росії.
Зараз у реєстрі налічується 136 санкційних активів, зокрема, власність російського мільярдера Михайла Шелкова та українського президента-втікача Віктора Януковича.
Як уточнили у Фонді, згодом всі арештовані активи виставлять на приватизацію чи оренду через електронну систему Prozorro.
Мета запуску такого сайту — інформування суспільства та іноземних партнерів про перебіг справ з усіма конфіскованими активами, що є у власності Фонду держмайна.
"Важливо, аби кожен у кілька кліків міг дізнатися все про арештоване майно колаборантів або російських олігархів, яке надалі може принести прибуток державі", — повідомили в ФДМУ.
Де переглянути санкційне майно
З переліком арештованих активів можна ознайомитися на сайті за посиланням. Очікується, що список незабаром збільшиться. Йдеться про передачу ще близько пів тисячі об'єктів російських олігархів і громадян-колаборантів.
У березні минулого року президент підписав закон про примусове вилучення об’єктів власності РФ та її резидентів без компенсації.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні з часу поновлення приватизації провели близько 400 аукціонів. У результаті державна казна поповнилась на понад 3,8 млрд грн.
Також ми писали, що у Фонді державного майна заявляли, що розраховують організувати приватизаційний процес конфіскованих російських активів вже цього року. Уряд передав Фонду понад 100 об'єктів.