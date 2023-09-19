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Фонд госимущества запустил портал, где можно найти санкционное имущество россиян

19 сентября 2023 13:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Санкционное имущество россиян — в Украине запустили портал с активами РФ
Человек за компьютером. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине Фонд государственного имущества запустил портал с перечнем санкционных активов российских граждан. Просмотреть список арестованного имущества может каждый желающий.

Об этом информирует пресс-служба Фонда.

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Детальнее о сайте с арестованными активами РФ

Как говорится, запустил соответствующий портал Офис цифровой трансформации Фонда госимущества. На нем собраны все арестованные активы россиян, а также граждан Украины, перешедших на сторону России.

Сейчас в реестре насчитывается 136 санкционных активов, в частности, собственность российского миллиардера Михаила Шелкова и украинского президента-беглеца Виктора Януковича.

Как уточнили в Фонде, позже все арестованные активы будут выставлены на приватизацию или аренду через электронную систему Prozorro.

Цель запуска такого сайта — информирование общества и иностранных партнеров о ходе дел со всеми конфискованными активами, которые есть в собственности Фонда госимущества.

"Важно, чтобы каждый в несколько кликов мог узнать все об арестованном имуществе коллаборантов или российских олигархов, которое в дальнейшем может принести прибыль государству", — сообщили во ФГИУ.

Где посмотреть санкционное имущество

С перечнем арестованных активов можно ознакомиться на сайте по ссылке. Ожидается, что список скоро увеличится. Речь идет о передаче еще около полутысячи объектов российских олигархов и граждан-коллаборантов.

В марте прошлого года президент подписал закон о принудительном изъятии объектов собственности РФ и его резидентов без компенсации.

 

российские активы
Источник: sanlist.spfu.gov.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с момента возобновления приватизации провели около 400 аукционов. В результате государственная казна пополнилась более чем на 3,8 млрд грн.

Также мы писали, что в Фонде государственных имуществ заявляли, что рассчитывают организовать приватизационный процесс конфискованных российских активов уже в этом году. Правительство передало Фонду более 100 объектов.

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