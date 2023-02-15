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Фонд госимущества уволит десятки руководителей предприятий: какая причина

15 февраля 2023 14:52
lis.jpg - Ксения Лисновская
Фонд госимущества уволит десятки руководителей предприятий — известная причина
Увольнение коснется 47 чиновников
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ) решили уволить ряд руководителей госпредприятий в связи с выявленной "недобросовестностью". Увольнение коснется 47 должностных лиц.

О таких намерениях рассказал заместитель главы Фонда госимущества Дмитрий Клименко во время телемарафона "Единые новости".

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Причины увольнения

Как отметил представитель Фонда, увольнения уже начались, в частности, осталось уволить 40 чиновников. Ожидают согласования со стороны военных администраций населенных пунктов.

Причиной такого решения явились результаты анализа финансово-экономического состояния компаний, где они руководили. Проверку начала новая команда Фонда во главе с Рустемом Умеровым.

В настоящее время в управлении Фонда насчитывается 2,4 тыс. предприятий, большинство из которых получили недавно. В ходе проверки пытались установить, выплачивают ли зарплаты работникам и приносят ли доходы в государственный бюджет.

"Анализ показал, что на большинстве проанализированных госпредприятий не выполняются финансово-экономические планы, они приносят убытки. Наша цель наладить работу государственных предприятий, чтобы они работали честно и прозрачно, без использования серых схем. Начинаем очищение Фонда госимущества от недобросовестных менеджеров", — объяснил представитель ФГИУ.

Фонд госимущества уже ищет новых менеджеров для госпредприятий.

Напомним, в работе самого Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) выявили нарушений на 90 млрд гривен. Есть риски потери имущества более чем на 56 млрд гривен. Таковы итоги проведенного аудита Счетной палаты Украины.

 

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