Фонд госимущества уволит десятки руководителей предприятий — известная причина

Увольнение коснется 47 чиновников

В Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ) решили уволить ряд руководителей госпредприятий в связи с выявленной "недобросовестностью". Увольнение коснется 47 должностных лиц.

О таких намерениях рассказал заместитель главы Фонда госимущества Дмитрий Клименко во время телемарафона "Единые новости".

Причины увольнения

Как отметил представитель Фонда, увольнения уже начались, в частности, осталось уволить 40 чиновников. Ожидают согласования со стороны военных администраций населенных пунктов.

Причиной такого решения явились результаты анализа финансово-экономического состояния компаний, где они руководили. Проверку начала новая команда Фонда во главе с Рустемом Умеровым.

В настоящее время в управлении Фонда насчитывается 2,4 тыс. предприятий, большинство из которых получили недавно. В ходе проверки пытались установить, выплачивают ли зарплаты работникам и приносят ли доходы в государственный бюджет.

"Анализ показал, что на большинстве проанализированных госпредприятий не выполняются финансово-экономические планы, они приносят убытки. Наша цель — наладить работу государственных предприятий, чтобы они работали честно и прозрачно, без использования серых схем. Начинаем очищение Фонда госимущества от недобросовестных менеджеров", — объяснил представитель ФГИУ.

Фонд госимущества уже ищет новых менеджеров для госпредприятий.

Напомним, в работе самого Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) выявили нарушений на 90 млрд гривен. Есть риски потери имущества более чем на 56 млрд гривен. Таковы итоги проведенного аудита Счетной палаты Украины.