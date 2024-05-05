Foxconn повідомляє про рекордні продажі у квітні

Стенд заводу Foxconn. Фото: theglobeandmail.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У тайванській компанії Foxconn, яка є найбільшим у світі контрактним виробником iPhone та іншої техніки Apple, заявили, що очікують зростання виручки у другому кварталі 2024 року. Також там повідомили про рекордні продажі за квітень.

Про це повідомляють Reuters.

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У заяві компанії сказано, що операційний прогноз на другий квартал покаже зростання як у квартальному, так і річному обчисленні. Втім, в заяві Foxconn не має числових показників зростання.

Компанія, яка має офіційну назву Hon Hai Precision Industry Co Ltd, повідомила, що виручка за квітень досягла 15,83 мільярда доларів. Це за словами представників Foxconn, є найвищим показником за цей період за всю історію і зростанням на 19% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У повідомленні йдеться, що виручка від продажу розумної побутової електроніки, включаючи смартфони, у квітні показала "значне зростання" порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також у компанії додали, що "сильне зростання" у квітні забезпечив і високий попит на сервери штучного інтелекту.

Раніше Foxconn повідомляла, що за перший квартал виручка впала на 9,6% у річному обчисленні. Перший квартал традиційно спокійніший, ніж четвертий, який припадає на період перед новорічними святами на західних ринках.

Нагадаємо, ми писали, що найвідоміший інвестор скоротив частку в Apple. На початку 2024 року компанія Berkshire Hathaway, якою керує один з найвпливовіших та найбагатших інвесторів у світі Уоррен Баффет, скоротила свої інвестиції в Apple.

Також ми розповідали, що Організація економічного співробітництва та розвитку покращила свій прогноз для світової економіки. За підсумками поточного року глобальний ВВП може збільшитись на 3,1 відсотка, повідомила організація. У попередньому прогнозі, складеному у лютому, передбачалося зростання на рівні 2,9 відсотка.