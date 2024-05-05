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Foxconn заявил о рекордной выручке — сколько заработал крупнейший завод по производству iPhone

5 мая 2024 14:35
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Foxconn сообщает о рекордных продажах в апреле
Стенд завода Foxconn. Фото: theglobeandmail.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В тайваньской компании Foxconn, являющейся крупнейшим в мире контрактным производителем iPhone и другой техники Apple, заявили, что ожидают роста выручки во втором квартале 2024 года. Также там сообщили о рекордных продажах за апрель.

Об этом сообщают Reuters.

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В заявлении компании говорится, что операционный прогноз на второй квартал покажет рост как в квартальном, так и годовом исчислении. Впрочем, в заявлении Foxconn нет числовых показателей роста.

Компания, которая официально называется Hon Hai Precision Industry Co Ltd, сообщила, что выручка за апрель достигла 15,83 миллиарда долларов. Это, по словам представителей Foxconn, является самым высоким показателем за этот период за всю историю и ростом на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сообщении говорится, что выручка от продаж умной бытовой электроники, включая смартфоны, в апреле показала "значительный рост" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в компании добавили, что "сильный рост" в апреле обеспечил и высокий спрос на серверы искусственного интеллекта.

Ранее Foxconn сообщала, что за первый квартал выручка упала на 9,6% в годовом исчислении. Первый квартал традиционно спокойнее четвертого, который приходится на период перед новогодними праздниками на западных рынках.

Напомним, мы писали, что самый известный инвестор сократил долю в Apple. В начале 2024 года компания Berkshire Hathaway, управляемая одним из самых влиятельных и богатых инвесторов в мире Уоррен Баффет, сократила свои инвестиции в Apple.  

Также мы рассказывали, что Организация экономического сотрудничества и развития улучшила свой прогноз для мировой экономики. По итогам этого года глобальный ВВП может увеличиться на 3,1 процента, сообщила организация. В предварительном прогнозе, составленном в феврале, предполагался рост на уровне 2,9 процента.

Apple
iPhone
Тайвань
технологии
финансы

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